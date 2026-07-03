Málaga reunirá en octubre a 3.000 profesionales en el Congreso Internacional Odontológico Sepes 2026

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente del Congreso Sepes Málaga 2026, Eduardo Crooke, y al vicepresidente de Sepes, Rafael Martínez de Fuentes, durante la reunión. - SEPES

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá del 8 al 10 de octubre de 2026 la 55ª edición del Congreso Internacional Odontológico de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes), que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y reunirá a cerca de 3.000 profesionales de España y de más de una veintena de países.

Con motivo de esta cita, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mantenido un encuentro institucional con el presidente del Congreso Sepes Málaga 2026, Eduardo Crooke, y el vicepresidente de Sepes, Rafael Martínez de Fuentes, quienes le han presentado los principales detalles de este evento, según ha informado la organización en un comunicado.

El alcalde ha mostrado su agradecimiento por elegir Málaga para celebrar este congreso y ha mostrado su apoyo. Doce años después de la edición celebrada en Málaga en 2014, Sepes regresa a la capital de la Costa del Sol para celebrar un congreso que analizará cómo las nuevas tecnologías están transformando la práctica clínica y redefiniendo el futuro de la rehabilitación oral.

Bajo el lema 'Odontología restauradora disruptiva: desafíos y oportunidades', el programa científico abordará los cambios que están impulsando una nueva forma de entender la odontología restauradora. La digitalización de los tratamientos, la inteligencia artificial, los flujos de trabajo digitales, los nuevos biomateriales, la cirugía y la prótesis guiadas, así como las técnicas mínimamente invasivas, centrarán buena parte de los contenidos de una edición orientada a la aplicación clínica real.

MÁS DE 70 EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Más de 70 expertos nacionales e internacionales compartirán experiencias, protocolos innovadores y casos clínicos complejos, ofreciendo una visión práctica sobre cómo integrar los avances tecnológicos en la consulta diaria. El congreso analizará algunos de los grandes retos que afronta actualmente la profesión, como la mejora de la predictibilidad de los tratamientos, la simplificación de los procedimientos clínicos, la incorporación eficiente de las herramientas digitales o el equilibrio entre innovación tecnológica y resultados clínicos contrastados.

La selección de ponentes reunirá a referentes de disciplinas como la prostodoncia, la implantología, la estética dental, la periodoncia, la cirugía oral y la odontología digital. Junto a ellos participarán investigadores y clínicos emergentes que están liderando algunas de las líneas "más innovadoras y transformadoras" de la rehabilitación oral contemporánea.

Además de su programa científico, Sepes Málaga 2026 contará con una exposición comercial en la que participarán más de 60 empresas líderes del sector dental, presentando las últimas soluciones tecnológicas, materiales y equipamientos para la práctica profesional.