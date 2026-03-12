Madrid traslada a CESM el apoyo al Estatuto Marco propio y pide a Sanidad "espacios de diálogo" con todas las categorías

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se reúne con CESM - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid Fátima Matute, ha trasladado este lunes a responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) el apoyo del Gobierno madrileño al Estatuto Marco propio para la profesión y ha reclamado al Ministerio de Sanidad tanto la retirada del borrador como la creación de "espacios de diálogo" con todas las categorías.

La máxima responsable de la Sanidad madrileña se ha reunido en la sede de la Consejería con una representación del sindicato, que forma parte del comité de huelga --junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), Metges de Catalunya y O'MEGA-- que ha convocado paros intermitentes para reclamar un Estatuto Marco propio.

Durante la reunión, la consejera madrileña ha insistido en reclamar al Ministerio de Mónica García la retirada "inmediata" del borrador de Estatuto Marco para el personal sanitario, "que ha sumido a la Sanidad en la peor de las crisis en años".

Según ha insistido, con este texto se ha enfrentado a todas las categorías profesionales "por razones puramente ideológicas" sin contar en momento alguno con el concurso de ministerios claves como Trabajo, Hacienda o Función Pública, "imprescindibles para que este prospere".

En este marco, ha trasladado su compromiso de favorecer espacios de diálogo con otras categorías profesionales y ha reclamado al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes. Así, ha subrayado que todos los profesionales de la salud son "necesarios para que el sistema funcione".

También ha reclamado a Sanidad que "trabaje para elaborar" una memoria que acredite "la viabilidad técnica, jurídica y económica adecuada".

Finalmente, la consejera madrileña ha recordado que otros países de la Unión Europea disponen de un estatuto médico propio o un marco de negociación específico para estos facultativos, como es el caso de Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania o Italia.