C. de Madrid responde a Mónica García que cumple "taxativamente" con lo pedido por el TSJM sobre el registro del aborto

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha respondido este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, que el Ejecutivo regional está "cumpliendo taxativamente" con lo requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la creación del registro de objetores al aborto.

Lo ha defendido el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que García informara este martes de que había pedido a la Abogacía del Estado que lleve a cabo "todas las medidas que sean oportunas para obligar" a la Comunidad de Madrid a "cumplir la ley" y la resolución del TSJM de marzo.

Entonces este tribunal acordaba aceptar la medida cautelar pedida por el Ministerio de García y ordenaba a la Comunidad iniciar los trámites para la creación del registro y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tras subrayar el cumplimiento del fallo, García Martín ha reivindicado que el Ejecutivo regional es un gobierno "que siempre protege la vida" y que van a "defender el derecho a la objeción de conciencia" de los médicos, pero "de forma compatible" con "prestar el servicio a aquellas mujeres que deciden abortar en los puestos que están establecidos en la propia ley".

En este punto ha cargado contra Mónica García, afirmando que es "un peligro para la salud pública" de España y le ha exigido que "deje de mentir" y de "utilizar" el Ministerio de Sanidad para "atacar a la Comunidad".

"Aprovecharía para volverle a pedir que nos diga dónde están esos 300.000 millones de euros que iba a entregar a las comunidades autónomas para seguir reforzando la sanidad. Creo que es una nefasta gestión, habla por sí sola", ha rematado.