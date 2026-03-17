C. de Madrid recurre la decisión del TSJM sobre registro de objetores y asegura que ya garantiza la atención del aborto

Archivo - El consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, a su llegada a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Four Seasons, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ya ha presentado su recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el registro de objetores de conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) y ha asegurado que en la región se garantiza la atención del aborto y el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.

Tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este martes ante los medios de comunicación en que la ministra de Sanidad, Mónica García, sabe que la región "garantiza" ambos casos "desde hace muchísimo tiempo".

"La Comunidad de Madrid garantiza el derecho de los médicos a la objeción de conciencia desde hace muchísimo tiempo y, lógicamente, se presta ese servicio a todas las mujeres que desean abortar dentro de los supuestos que están contemplados en la propia ley. No es ninguna novedad", ha apuntado.

García Martín ha acusado a Mónica García de "mentir cuando habla" y ha señalado que en Ceuta y Melilla no se realizan ningún aborto en la pública, cuando la "competencia de gestión" lo tiene su Ministerio. "Todos los abortos que se realizan es en la privada y en otra comunidad autónoma. Eso la ministra lo sabe y lo oculta", ha criticado.