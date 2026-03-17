Madrid pide a García "dejar las anécdotas" y "anuncios vacíos" y recuerda que la atención universal está garantizada

La ministra de Sanidad, Mónica García - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reclamado este martes a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, "dejar las anécdotas" y "anuncios vacíos" y trabajar por la mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS) y le ha recordado que la atención universal en la sanidad madrileña está garantizada.

Así lo ha apuntado después de que García haya defendido en el Congreso la recuperación de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para evitar que las personas inmigrantes se enfrenten a situaciones como la que ella vivió recientemente, cuando un hospital de la Comunidad de Madrid le envió una factura tras vacunar a su hijo.

"Quiero contar una anécdota. Yo como ministra de Sanidad he ido a un hospital de la Comunidad de Madrid con mi hijo y a mí, entiendo que no sabían que era la ministra, me han pasado una factura", ha denunciado García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad.

La responsable de Sanidad ha explicado que sabía que no debía recibir una factura, pero reconoce que las personas inmigrantes quizá no entiendan el procedimiento. "Cuando este proceso llega a una persona inmigrante o a alguien con menor conocimiento de la legislación, no siempre se reincorpora al sistema sanitario", ha recriminado.

Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han recordado a la ministra que la universalidad "ya existía y existe", de modo que en la región "a nadie se le niega la atención". "Esto es un acto más de propaganda de García en una difícil semana donde pretende que se hable de todo menos de la huelga de médicos que tiene planteada y donde no parece que tenga ninguna propuesta ni intención de echar para atrás el lesivo y regresivo Estatuto Marco", han indicado desde el departamento que dirige Fátima Matute.

En este contexto, desde el Ejecutivo regional han censurado que la ministra recurra a esta "anécdota" pero no facilite más datos que permitan informar sobre su versión. "Mónica García debería de dejar de hacer anuncios vacíos, medidas que no informa en el Consejo Interterritorial y ponerse a trabajar por lo que realmente importa a los ciudadanos", han apuntado desde la Consejería madrileña.