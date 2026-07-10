Madrid lamenta que Mónica García no recoja el guante de unas CCAA "hermanadas" para buscar soluciones a Estatuto Marco

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones a la prensa tras la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha lamentado este viernes que la titular del ramo, Mónica García, no haya recogido el guante lanzado por unas comunidades autónomas "hermanadas" para buscar soluciones al Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco y a la falta de financiación.

En declaraciones a los medios al término del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que ha reunido al Ministerio y a las Comunidades Autónomas, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha insistido en el rechazo unánime de los Gobiernos regionales al texto firmado por Sanidad.

En esta línea, ha lamentado que el encuentro haya concluido "sin que hayan recogido el guante" lanzado por las Comunidades Autonómicas "para poder ponernos a trabajar en solucionar los problemas reales" del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuando el Comité de Huelga médico tiene previsto convocar paros indefinidos a partir de septiembre.

Los responsables de Recursos Humanos de los servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas han firmado un decálogo común para reclamar una reforma del Estatuto Marco "seria, realista, viable, consensuada y adaptada a la realidad organizativa y asistencial del sistema sanitario".

Así, la consejera madrileña ha recalcado la "hermandad" y "responsabilidad de Estado" con la que están actuando los consejeros de Sanidad, "por encima de los colores políticos". Una unidad de acción que, en su opinión, "debería hacer pensar al Ministerio que los que se están equivocando son ellos".

En cuanto a la financiación, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que la ministra sigue sin dar explicaciones, ni "pormenorizadas ni siquiera generales", de los más de 300.000 millones de euros que el Gobierno central asegura haber transferido a las Comunidades Autónomas para Sanidad. "La ministra miente", ha vuelto a insistir.

En esta línea, ha reprochado al Gobierno que "sugiera" que los gobiernos regionales han "malgastado" ese dinero extra. "Lo que han hecho es quitar un 50% del presupuesto de Sanidad", ha remarcado Matute, que frente a los 300.000 millones del Gobierno, habla de 1.711 millones "para repartir entre todas las Comunidades Autónomas".

"Nos ha dado 80 céntimos por paciente de salud mental", ha ejemplificado la consejera madrileña, que ha reprochado al Ministerio "falta de trabajo" por la Sanidad para "hacer oposición a la Comunidad de Madrid" o intentar "buscar un cargo en la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"Si quiere usted hacer política y ser candidata, desde luego no es el tema sanitario el que tiene que coger porque desde luego es muy valioso", ha lanzado sobre una ministra de Sanidad cuyo "tiempo de descuento ha empezado hace mucho".