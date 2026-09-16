Madrid defiende que "no se falsean" listas frente a las acusaciones de un médico con "expediente disciplinario"

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este martes que en la región "no se falsean" las listas de espera, frente a las acusaciones realizadas por un sanitario del Hospital Ramón y Cajal "que tiene un expediente disciplinario abierto" de manera previa.

En declaraciones a los medios en la entrega del Premio ConSalud 2026 al Político del año concedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la consejera ha denunciado este "vil ataque" a la "excelencia" de la sanidad madrileña. Así, ha sostenido que "es mentira que se estén maquillando las listas" aunque, en todo caso, abrirá "diligencias de información interna para volver a revisar todo" el sistema.

Según el periódico 'El País', dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los sanitarios, en base a unos documentos y correos aportados por el cirujano Alberto Martos, que denunció lo ocurrido ante la gerencia del centro sin lograr una respuesta.

Se recoge que 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital pasaron de la prioridad preferente (quienes deben ser intervenidos antes de 90 días) a la normal (operación antes de 180 días). De ese modo, los responsables ganaban tiempo para lograr que los pacientes fueran operados en plazo.

"He de decir que es mentira que se estén maquillando las listas, que es un mantra que se intenta hacer ver y que, desde luego, son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en el medio de comunicación", ha recalcado Matute.

De momento, la consejera ha descartado alguna dimisión o cese por este caso. "Tenemos que tener la información porque nosotros trabajamos con rigor técnico, pero yo velo porque nuestro sistema sanitario es excelente, sigue liderando las mejores listas de espera de toda España, lo vamos a seguir haciendo y día a día trabajamos por ello", ha subrayado a continuación.

Finalmente, ha recordado que la Orden 804/2016, de 30 de agosto, regula las instrucciones de gestión del Registro de Pacientes en Lista de Espera Quirúrgica en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y que lo que busca es "la accesibilidad y la equidad" tanto quienes hacen uso del sistema sanitario madrileño.

"RENCILLAS PERSONALES"

Por su lado, fuentes conocedoras de lo sucedido apuntan a Europa Press que la situación es complicada en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital dadas las rencillas internas entre el sanitario que denunció y uno de los jefes de servicio, Basilio José de la Torre Escuredo, quienes eran antes íntimos amigos.

En este sentido, hablan de una relación "complicada" desde hace más de cuatro años que desemboca en "actitudes de rebeldía" por parte del cirujano. Le acusan de presuntamente haber dejado consultas sin realizar y de que es él quién decide ordenar la lista a su antojo --pasando de ordinarios a preferentes a determinados pacientes--.

Estas mismas fuentes indican que se trata de una forma de proceder imperceptible en el día a día pero que sí se hace notar cuando hay picos de actividad.

Además, precisan que al sanitario denunciante le han llegado a abrir hasta cuatro expedientes disciplinarios, dos de ellos por cometer actos vandálicos en el coche del jefe de servicio. Uno fue archivado, a pesar de las pruebas gráficas aportadas, al no presentarse el afectado, y el otro está suspendido hasta que lo resuelva el Tribunal de lo Penal. Precisamente este miércoles estaba previsto que, en uno de los que aún queda abierto, el jefe de servicio acudiese a declarar.

EL CIRUJANO ARGUMENTA "ACOSO"

En declaraciones al programa 'Malas Lenguas' de TVE, el cirujano ha explicado que tras denunciar esta situación ante el gerente y diferentes organismos se le abrió en abril del año pasado "un expediente disciplinario sancionador en el que todavía está inmerso".

Según ha denunciado, esta medida estuvo motivada por su "acoso" a la dirección médica y al jefe de servicio por "un conflicto interno". "Ellos consideraron que eso era un acoso inverso de un trabajador", ha remarcado.

Sobre este punto, ha reconocido que fue "muy agresivo" en sus correos dirigidos a la dirección y gerencia del centro para denunciar una situación en la que no primaban los "criterios clínicos".

En este sentido, ha recalcado que un cambio en el nivel de prioridad del paciente puede derivar en "complicaciones mayores o una prolongación excesiva de una patología" que puede afectar negativamente a la salud del paciente.