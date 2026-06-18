Madrid defiende la incorporación al sistema sanitario de directivos con "gran capacidad transformadora"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido hoy la necesidad de que el sistema sanitario cuente con directivos líderes capaces de transformarlo para "seguir salvando vidas y la dignidad de las personas". - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este miércoles la necesidad de que el sistema sanitario cuente con directivos líderes capaces de transformarlo para "seguir salvando vidas y la dignidad de las personas".

Así lo ha asegurado en su intervención en el acto por el XXV aniversario del Programa de Alta Dirección en Entidades Sanitarias del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Matute ha recordado que a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido "la fortuna de aprender de grandes médicos, enfermeros, técnicos, grandes equipos y directivos sanitarios", que, en su opinión, han llegado a ser "los mejores por entender la responsabilidad que tienen entre manos, marcar el camino con claridad, dar ejemplo, escuchar y comunicar".