Madrid critica "cero información técnica" del Gobierno sobre hantavirus: "Hacemos muy buena televisión minuto a minuto"

Archivo - La consejera de Sanidad, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado este martes la "cero información técnica" recibida por el Gobierno regional por parte del Ministerio de Sanidad en relación a la gestión relacionada con el crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por el brote de hantavirus, y ha censurado que el Ejecutivo autonómico se haya tenido que enterar "por la televisión" de que un pasajero ingresado en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo.

"Estamos demostrando que hacemos una muy buena televisión minuto a minuto y que lo que importa no es un trabajo de despacho serio para proteger a la población, sino que todo el mundo nos mire", ha censurado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press.

Según ha explicado la consejera madrileña, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tenido conocimiento de que uno de los 14 pasajeros del crucero ingresado en el Hospital Gómez Ulla dio positivo provisional este lunes en la prueba PCR que se le realizó a su llegada por "televisión" y no por información técnica del Ministerio comunicada "directamente".

"El problema de todo esto es que ha habido siete ruedas de prensa, ocho comunicados de prensa, pero hay cero informes técnicos encima de la mesa de las autoridades sanitarias. Vuelvo a repetir, informes técnicos muy valiosos para poder trabajar en tomar las medidas más adecuadas y poner lo mejor de todas las administraciones a disposición de los ciudadanos", ha insistido.

Según ha remarcado Matute, "no ha habido una coordinación y una comunicación fluida y no la está habiendo", lo que "perjudica a la población" ante una emergencia de salud pública en la que "tiene que existir una coordinación exquisita". "Para eso se necesita una información constante entre todas las administraciones, que es lo que no hemos tenido", ha señalado.

Entre otras cosas, ha lamentado que no hayan recibido información sobre la trazabilidad de los pasajeros, "lo que han hecho dentro del barco", ni información médica que se pidió desde la Dirección General de Salud Pública o el informe del estudio genético de ese hantavirus de los Andes. "No tenemos nada", ha resumido.

Aunque ha remarcado que la Comunidad de Madrid acata los procedimientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la consejera madrileña ha subrayado ha habido "cosas mejorables" en la gestión. Así, entre otras, la consejera ha puesto sobre la mesa la posibilidad de haber utilizado kits rápidos de detección en el marco del operativo para el traslado de los pasajeros, tal y como hizo el Gobierno de Estados Unidos.

"A lo mejor hubiera estado bien que se hubieran utilizado en esos pasajeros antes de desembarcar para clasificarlos, porque ahora nos estamos dando cuenta que los pasajeros de Francia y de Estados Unidos sí que tenían síntomas, pero a lo mejor los disminuyeron al verbalizar que los tenían teniendo miedo de que les pudieran derivar a otro sitio", ha indicado.

También ha expuesto que se podría haber estudiado el desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' en Cabo Verde, algo que, según ha dicho, defendieron también los técnicos, y así evitar "tres o cuatro días" de travesía extra en un crucero "que tiene unas condiciones de poco circulación de aire".

"Nosotros creemos que dado que en Cabo Verde se evacuaron a los tres enfermos con un protocolo que se estableció para personas enfermas y que es más complejo que para personas asintomáticas, sí se hubiera podido desembarcar a los pasajeros en Cabo Verde y luego meterlos en los aviones y hacia su ciudad de origen a los centros sanitarios que correspondían", ha indicado.

Preguntada por las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, sobre la "buena gestión" de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, la consejera madrileña ha remarcado que, aunque respeta esta opinión, él "no está gestionando directamente traslado de pacientes" a su comunidad "ni está involucrado directamente".

En cualquier caso, ha remarcado que la Comunidad pone a disposición del Gobierno central "todos los medios de la sanidad de Madrid" pero para ello se precisa "una comunicación fluida y constante" para ofrecer "la mejor atención".

Finalmente, sobre sus declaraciones en las que aludía a que la ministra de Sanidad, Mónica García, se "licuaba mirando al representante de la OMS", ha indicado que se quiere "derivar la atención de lo importante" y ha remarcado que "no tiene ningún contexto de género".