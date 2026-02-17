C. Madrid cifra en 900.000 euros el impacto el primer día de huelga médica, con el 19% de operaciones suspendidas

Quirófano - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 900.000 euros el impacto de la primera jornada de huelga médica estatal para reclamar un Estatuto Marco en la Sanidad madrileña, donde hubo que suspender el 19% de las operaciones programadas.

Según el balance facilitado por la Consejería de Sanidad, el paro de este lunes de los médicos y facultativos madrileños obligó a suspender 7.377 consultas externas en hospitales, 472 intervenciones quirúrgicas y de 1.021 pruebas diagnósticas, el 15% de las programadas.

Además, en Atención Primaria fueron 4.540 usuarios los que no pudieron ser atendidos en consulta en esta primera de las cinco jornadas de huelga convocadas en la región para esta semana.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)

La convocatoria de huelga se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.