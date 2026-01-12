Madrid acogerá a finales de enero el primer curso internacional sobre tomografía computarizada con conteo de fotones

Archivo - El pez 'Diablo negro' se somete a análisis mediante tomografía computarizada para ahondar en su estructura interna - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá los próximos 29 y 30 de enero el Photon Counting CT Course: Current Clinical Impact and Future Perspectives, un programa único de formación avanzada sobre tomografía computarizada con conteo de fotones (PCCT) y organizado por HT Médica, junto con la colaboración de Siemens Healthineers.

Este primer encuentro internacional sobre esta tecnología disruptiva se celebrará en el Hospital Universitario San Rafael, lugar al que acudirán expertos internacionales de instituciones como 'Mayo Clinic', 'Northwestern University', 'Duke University', 'New York University' (NYU), 'Cardiovascular Research Foundation' (Nueva York), el Hospital San Raffaele de Milán y el Hospital Universitario de Zúrich.

Este curso se basa en el análisis de casos clínicos reales y estará dirigido a radiólogos, especialistas en imagen cardiotorácica, neurorradiología y radiología musculoesquelética. También está enfocado a médicos residentes y otros profesionales que quieran implementar el uso de la PCCT. Este encuentro internacional hará hincapié en las aplicaciones clínicas reales de esta tecnología y en el impacto de ellas en la toma de decisiones clínicas.

Este programa contará con sesiones específicas sobre imagen abdominal, musculoesquelética, neurológica y cardiotorácica en las que se analizará como esta nueva tecnología está cambiando los flujos de trabajo, y sobre todo, mejorando la calidad de la imagen espectral y cuantitativa. También se explicarán las diferencias entre la tomografía computarizada con conteo de fotones y la tomografía computarizada convencional con detectores de energía integradora.

Los asistentes aprenderán a interpretar la información espectral intrínseca y cuantitativa que ofrece la PCCT en imágenes oncológicas y vasculares. También tendrán cabida debates sobre estrategias y perspectivas futuras para iniciar o ampliar un programa de PCCT en los centros de los participantes.

Gracias a la tomografía computarizada con conteo de fotones y sus detectores capaces de contar cada fotón y medir su energía, ahora se puede obtener una ultra-ultra resolución, información espectral nativa y una mayor eficiencia en la dosis de radiación y en el volumen de contraste. Así, el diagnóstico se vuelve mucho más fiable. Esta nueva tecnología ya se ha consolidado como un nuevo estándar de cuidado en diversas indicaciones clínicas.

El director científico de HT Médica y director del curso, el doctor Antonio Luna Alcalá, ha aclarado que el uso de la PCCT no conlleva solo más resolución, sino "un diagnóstico más fiable, con una mejor experiencia y mayor seguridad para el paciente". "Permite ver más con menos, de forma sistemática, facilitando protocolos consistentes y lecturas más robustas", continúa.

Según el experto, el impacto de la PCCT ya es tangible en diversas áreas como la cardiología, donde la mayor resolución reduce el blooming del calcio y de los stents, o en tórax y oncología, en las que permite reclasificar patrones sutiles y reducir la cantidad de contraste administrado. Esta alta resolución permite mejorar la evaluación de prótesis, lesiones complejas y refuerza la seguridad del paciente.

Sin embargo, la implantación de esta tecnología conlleva muchos retos organizativos y formativos, que hacen que una formación específica sea imprescindible. "Este curso está diseñado para acortar la curva de adopción, traduciendo la tecnología en protocolos concretos, métricas clínicas y decisiones asistenciales reales", señala.

En estas dos jornadas, los asistentes tendrán que diseñar protocolos por indicación clínica, interpretar correctamente la información espectral y cuantitativa, integrar estos mismos datos en el informe radiológico y establecer hojas de ruta para medir el impacto clínico. HT Médica, con este nuevo curso, tiene como objetivo que los participantes debatan estrategias y perspectivas futuras para iniciar o ampliar un programa PCCT en su propia centro.