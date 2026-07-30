La madre de Noelia Castillo presenta una queja a la ONU por el caso de eutanasia de su hija

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La madre de la joven Noelia Castillo, Yolanda Ramos, ha presentado una queja ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para que investigue si el Estado español "cumplió con su obligación de proteger a su hija" antes de autorizar su eutanasia.

La comunicación, presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos en representación de Ramos, "no cuestiona únicamente la aplicación de la Ley de Eutanasia, sino el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales de protección hacia una mujer víctima de violencia y en situación de extrema vulnerabilidad", informa este jueves la fundación en un comunicado.

La queja sostiene que la muerte de su hija "no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y fallos del Estado" y considera que España no desplegó una protección reforzada permitiendo acceder a la eutanasia sin agotar todas las alternativas.