Loterías aportará 13,3 millones a la Asociación Española contra el Cáncer para apoyar sus programas

Imagen de la firma. - 'X' ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), adscrita al Ministerio de Hacienda, y la Asociación Española contra el Cáncer han suscrito este jueves un convenio por el que Loterías aportará 13,3 millones de euros hasta 2029 para apoyar el desarrollo de los programas y proyectos de la entidad.

De esta forma, Loterías destinará anualmente más de 3,3 millones de euros para impulsar la labor que viene realizando la Asociación, en la que colaboran cerca de 37.000 voluntarios activos en todo el territorio español.

El acto ha estado presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha mostrado su apoyo a la labor que lleva a cabo esta y otras instituciones del Tercer Sector. Asimismo, ha destacado el papel esencial de la Asociación en su apoyo a las personas con cáncer y sus familiares y su labor en diversos aspectos, como social, laboral y científico.

El convenio ha sido suscrito entre el presidente de SELAE, Jesús Huerta, y el presidente de la Asociación, Ramón Reyes, y con el mismo se pretende financiar los distintos proyectos sociales y de investigación que desarrolla esta institución.

Junto a este apoyo económico, el convenio contempla además dedicar un sorteo de Lotería Nacional a la Asociación Española Contra el Cáncer para ayudar a dar visibilidad a la labor de esta institución.

MÁS DE 26 MILLONES ENTRE 2018 Y 2025

La colaboración entre ambas entidades ya estuvo vigente entre 2018 y 2025, periodo en el que Loterías destinó 26,71 millones de euros a la AECC. Asimismo, la aportación de la sociedad estatal contribuyó para que la Asociación atendiera el pasado año a 10.144 personas, ofreciéndoles una respuesta integral que combinó atención social a los enfermos y sus acompañantes y apoyo a la investigación.

Estos fondos también han servido para desarrollar programas sociales, como programas de alojamiento en pisos y residencias para enfermos y sus familias, que, debido a su situación económica de vulnerabilidad, necesitan de alojamiento para poder realizar tratamientos o pruebas médicas fuera de sus lugares de origen; o programas de asesoramiento jurídico o programas de atención social, que incluye ayudas económicas a esas familias o asesoramiento sociolaboral.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS PARA 2026-2029

Según ha informado la AECC, para los próximos cuatro años se desarrollarán medidas sociales con el objetivo de facilitar una cobertura integral al paciente y a su familia. Así, se llevará a cabo un apoyo social a pacientes y familias, ampliando la red de pisos y residencias. Además, se desarrollará el programa destinado a pacientes con cáncer en situación de vulnerabilidad social.

La aportación de Loterías también servirá para impulsar la investigación, financiando proyectos activos y becas Clínico Junior de forma continuada. Esas becas van destinadas a jóvenes investigadores, reforzando el talento médico y científico.