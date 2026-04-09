López augura que Ayuso "una vez más perderá" al recurrir el decreto que devuelve la atención sanitaria a inmigrantes

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una visita a Sateliot, a 8 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID/BERGONDO (A CORUÑA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha augurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "una vez más perderá", en relación al recurso que ha anunciado que presentará contra el real decreto aprobado este 2026 por el Ejecutivo central con el que se recupera la atención a inmigrantes en situación irregular.

A preguntas de los periodistas tras un acto sobre inteligencia artificial en Bergondo (A Coruña), López ha tildado a Ayuso de "presidenta alegal, porque no cumple las normas de este país".

Al respecto, ha recordado que "ha habido que forzarle a cumplir" con normas y ha criticado que "no cumple" en materia de vivienda y memoria. "Recurre todas las leyes (...) Se declara en rebeldía y una vez más perderá", ha pronosticado.