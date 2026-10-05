LASEMI reivindica la formulación magistral como respuesta ante el desabastecimiento de tratamientos para la menopausia - LASEMI

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI), Tomás Abascal, ha reivindicado la formulación magistral "como respuesta necesaria ante el desabastecimiento de tratamientos para la menopausia" que se está experimentando en los últimos tiempos en España.

"Una fórmula correctamente prescrita, elaborada y controlada puede utilizarse con garantías dentro de una atención clínica adecuada", ha indicado al respecto, tras lo que ha manifestado que "el rigor farmacéutico y el seguimiento médico son la base de su uso seguro". Por ello, ha defendido el papel de la formulación magistral para atender a las pacientes afectadas por la falta de tratamientos hormonales para la menopausia.

Abascal, quien ha insistido en las garantías que ofrece el medicamento individualizado y ha puesto la experiencia de los profesionales a disposición de pacientes y prescriptores, ha señalado que cuando una paciente necesita tratamiento y no dispone de una alternativa comercializada adecuada, la formulación magistral debe valorarse como una respuesta terapéutica concreta.

"Atender necesidades que el medicamento industrial no puede cubrir es una de sus funciones esenciales", ha continuado, para añadir que facilita la continuidad asistencial. "Presentar la formulación únicamente como último recurso no refleja su aportación ante un desabastecimiento", ha incidido, al tiempo que ha sostenido que "los farmacéuticos formulistas aportan conocimiento y experiencia en el diseño, la elaboración y el control de medicamentos individualizados".

RECONOCIDA EN LA LEGISLACIÓN

En este sentido, ha recordado que la formulación magistral forma parte de la práctica farmacéutica y permite responder, también, a necesidades de dosis o presentaciones específicas. "Las fórmulas magistrales son medicamentos reconocidos por la legislación española", y es que "su elaboración está regulada por la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y por el Real Decreto 175/2001, que establece las Normas de Correcta Elaboración y Control de Calidad", ha enfatizado.

"Estas garantías se apoyan en materias primas de calidad, instalaciones y equipamiento adecuados, procedimientos normalizados, controles, documentación y trazabilidad", ha proseguido, para agregar que "incluyen también el envase, las condiciones de conservación, una fecha de validez justificada y la información para su correcta utilización". "La actividad está sometida a la supervisión de las autoridades sanitarias competentes", ha añadido.

Por último, Abascal, que ha indicado que "la absorción de las hormonas por vía transdérmica depende de la formulación, por lo que la transición desde un parche, gel o espray requiere una pauta específica y seguimiento, sin asumir equivalencias automáticas", ha propuesto colaborar con las sociedades científicas y médicas e instituciones en protocolos de prescripción y seguimiento.