Kenia.- Kenia da marcha atrás y paraliza la construcción del centro para pacientes de ébola finaciado por EEUU

El ministro de Sanidad de Kenia, Aden Duale - MINISTRO DE SANIDAD DE KENIA EN X

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Kenia, Aden Duale, ha ordenado este martes detener las obras para construir un centro de cuarentena y tratamiento frente al ébola para ciudadanos de Estados Unidos, un día después de ser declarado culpable de desacato a un tribunal por ignorar una orden de un juez.

El ministro ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo del país que ha "ordenado el cese inmediato y completo" de las obras para la citada instalación prevista en una base militar de la ciudad de Nanyuki, en el centro de Kenia.

"Lamento sinceramente cualquier acción u omisión, malentendido o interpretación errónea que pueda haber dado lugar al incumplimiento de la orden de este tribunal o haber creado la percepción de ello", ha agregado Duale, al tiempo que ha asegurado que sería "la última persona en desafiar una orden judicial", alegando su larga trayectoria en el servicio público.

La jueza del Tribunal Supremo Patricia Nyaundi ha aceptado las disculpas del titular de Sanidad, al que ha despedido "con una severa advertencia", según recoge la cadena BBC.

El alto tribunal declaró en la víspera a Duale culpable de desacato al autorizar la construcción del centro pese a pesar de la suspensión temporal emitida el mes pasado por esta corte.

A principios de junio, el Tribunal Supremo de Kenia reclamó al Gobierno la publicación íntegra del acuerdo con Estados Unidos o cualquier otro país para el establecimiento del citado centro, tras suspender temporalmente su creación.

La magistrada extendió además la orden bloqueando al Ejecutivo de William Ruto aceptar o ingresar a estadounidenses o extranjeros infectados con ébola en la citada instalación, a raíz de una demanda presentada por varias organizaciones civiles, advirtiendo de que el acuerdo con Washington supone "riesgos graves e inminentes" para la salud pública.

En las últimas semanas, el presidente Ruto ha defendido el plan, alegando que responde a una colaboración con Estados Unidos que se remonta a décadas atrás y que el centro previsto es uno de los 23 que "forman parte del marco de preparación ante enfermedades de Kenia", si bien ha provocado airadas protestas en la citada localidad.