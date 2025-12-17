La Junta presentará la candidatura de Granada como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía ultima ya la candidatura para que Granada acoja la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara este miércoles el acuerdo por el que se inicia el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, Antonio Sanz ha informado de que la Consejería "presentará la propuesta en el tiempo establecido".

Sanz ha destacado las fortalezas de una candidatura que "cuenta con el respaldo y la participación activa de más de 40 instituciones públicas, académicas, científicas y profesionales".

Según ha recordado, "Granada alberga la única Escuela de Salud Pública existente en el territorio nacional y que a lo largo de sus 40 años de trayectoria ha desarrollado a nivel autonómico, nacional e internacional muchas de las funciones que ahora se encomiendan a la futura Agencia Estatal de Salud Pública".

Es por ello, según ha subrayado Antonio Sanz, que "estamos convencidos de que debe ser Granada y Andalucía el lugar que acoja esta futura sede".

El consejero ha destacado también que esta experiencia consolidada ha permitido generar en Andalucía "una potente política de Salud Pública que ha situado a nuestra comunidad autónoma a la vanguardia en esta materia así como un gran número de profesionales altamente cualificados y con experiencia contrastada en salud pública, vigilancia epidemiológica, evaluación de políticas y respuesta ante emergencias sanitarias".

Andalucía inició el trabajo de preparación de su candidatura para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública en febrero de 2024, momento en el que el Gobierno de España publicó el proyecto de ley por el que se anunciaba la creación de este nuevo organismo estatal.

Así, ha recordado el titular andaluz de Sanidad, "la Junta de Andalucía entendió desde el primer momento la relevancia estratégica de esta iniciativa para el fortalecimiento del sistema de salud pública en nuestro país".

Durante este tiempo, un total de cuatro grupos específicos han venido desarrollando de manera coordinada cada una de las secciones que conforman la Memoria de presentación de la candidatura andaluza.

CLAVES DE LA CANDIDATURA ANDALUZA

La principal fortaleza de Granada para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública reside en su trayectoria continuada en salud pública desde 1985, año en que se estableció en la ciudad la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En estas cuatro décadas, esta institución se ha consolidado como referente nacional e internacional en formación, investigación y consultoría en salud pública y gestión sanitaria, trabajando de manera ininterrumpida con las administraciones sanitarias y con el Sistema Nacional de Salud.

En este tiempo, la Escuela ha realizado tareas directamente alineadas con las funciones de la Agencia Estatal tales como vigilancia epidemiológica, evaluación de intervenciones en salud pública, análisis de riesgos, diseño de estrategias de prevención, formación de profesionales y apoyo técnico en situaciones de crisis sanitarias.

En este sentido, según ha resaltado Antonio Sanz, "esta experiencia práctica supone una ventaja inmediata para el despliegue operativo de la Agencia desde el primer día".

Además, la ciudad concentra un volumen significativo de profesionales especializados en epidemiología, salud pública, gestión sanitaria, evaluación de políticas de salud y comunicación del riesgo.

Muchos de ellos, ha recordado el consejero, "se han formado y han desarrollado su carrera profesional en torno a la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad de Granada y los institutos de investigación biosanitaria, lo que garantiza capacidad técnica suficiente y continuidad en el conocimiento".

Otra de las fortalezas de esta candidatura tiene que ver con la sólida proyección internacional en el ámbito de la salud pública.

De hecho, la escuela andaluza es Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para políticas de Atención Primaria y mantiene vínculos estables con organismos internacionales, universidades europeas y latinoamericanas y redes de cooperación en salud. Una dimensión internacional, ha dicho Sanz, que "refuerza la posición de Granada como sede idónea para una agencia estatal con vocación europea y global".

La propuesta que Andalucía presentará al Gobierno de España resalta también que la ciudad de Granada alberga uno de los ecosistemas científicos y académicos más potentes del sur de Europa en el ámbito de la salud.

La Universidad de Granada, con un reconocido liderazgo internacional en investigación, los institutos de investigación biosanitaria, los centros del CSIC y el Parque Tecnológico de la Salud, los dos hospitales y los centros asistenciales conforman, en palabras del consejero de Sanidad, "un entorno altamente especializado que favorece el trabajo en red, la innovación y la transferencia de conocimiento".

Para Antonio Sanz, otra de las fortalezas de Granada como candidata a acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública es que "dispone de una infraestructura sanitaria moderna y completa, con hospitales universitarios, red de atención primaria, servicios de salud pública, centros de investigación y plataformas tecnológicas avanzadas".

Estas infraestructuras permiten integrar de forma natural la actividad de la Agencia en un entorno ya preparado para la vigilancia, la investigación aplicada y la respuesta ante emergencias sanitarias.

También la capacidad formativa en salud pública y ciencias de la salud de Granada la sitúan en un lugar de preferencia respecto a otras posibles candidatas.

A la actividad de la Escuela Andaluza de Salud Pública se suma la formación universitaria, la formación especializada y los centros de simulación clínica de referencia.

Esto permite garantizar la formación continua de los profesionales de la Agencia Estatal y del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Por último, según ha detallado Antonio Sanz, "Granada ofrece un modelo de cooperación institucional consolidado, basado en décadas de trabajo conjunto entre administraciones, universidades, centros de investigación y tejido social" al tiempo que es una ciudad bien comunicada, con conexiones ferroviarias de alta velocidad, aeropuerto y proximidad a grandes nodos internacionales.