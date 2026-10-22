José Manuel Baltar sigue al frente de Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE al renovar sus órganos de gobierno - ASPE

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), José Manuel Baltar, va a continuar al frente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tras la renovación de sus órganos de gobierno y consultivos para los próximos cuatro años.

"Quiero agradecer de manera especial la confianza que Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha mantenido en ASPE para continuar al frente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales", y es que "valoramos profundamente su respaldo y esperamos corresponder contribuyendo a reforzar el papel de la Sanidad en CEOE y su presencia en la agenda empresarial", ha indicado Baltar, que también seguirá formando parte de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo.

De esta manera, obtiene continuidad la interlocución del sector sanitario privado en un espacio clave para el análisis y la elaboración de propuestas en materia de Sanidad y asuntos sociales. Para ello, contará con la colaboración de las presidentas de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Lourdes Rivera García, y de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Ana Oliver Sanjuan, como vicepresidentas.

Además, también integrarán la Junta Directiva el jefe del Área de Asuntos Sectoriales y Sanidad de la CEOE, Jesús Cobaleda Gallardo, y la directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la organización, Cristina Riestra López, como secretarios. Todos ellos abordarán los retos del sector desde una perspectiva transversal, incorporando las necesidades y propuestas de los diferentes agentes que forman parte de la cadena de valor de la Sanidad y la atención sociosanitaria.

FUNCIONES

Así, entre las funciones a realizar se hallan analizar las cuestiones de interés para las organizaciones y empresas asociadas, así como elaborar propuestas orientadas a la sostenibilidad y el desarrollo del sistema sanitario y a la mejora de su eficacia. Junto a ello, se impulsará la colaboración y la complementariedad público-privada, la mejora de la coordinación sociosanitaria y la continuidad asistencial, y el fomento de la reindustrialización y la autonomía estratégica del sector.

Para ello, los integrantes de la Comisión deberán encarar desafíos como la sostenibilidad del sistema sanitario, la disponibilidad de profesionales y la necesidad de seguir avanzando en la capacidad de respuesta asistencial. Los asuntos a analizar centrarán el debate, que buscará trasladar las prioridades del tejido empresarial y contribuir al desarrollo del sistema sanitario.

"Desde ASPE, seguiremos trabajando para que la Sanidad Privada tenga una voz activa en el diálogo empresarial e institucional y para impulsar una colaboración público-privada basada en la complementariedad, que permita aprovechar mejor los recursos disponibles y responder de forma más eficaz a las necesidades de los ciudadanos", ha sostenido Baltar.