El ISCIII y la AECID firman un acuerdo para impulsar la salud global

Imagen de la firma del acuerdo. - ISCIII

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han firmado un Protocolo General de Actuación (PGA), un acuerdo que establece las bases de colaboración entre ambas entidades y que tiene como objetivo impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la cooperación científica y la salud global.

El acuerdo ha sido suscrito este jueves por la directora del ISCIII, Marina Pollán, y el director de la AECID, Antón Leis. La AECID es una agencia estatal, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que impulsa políticas públicas para la cooperación española en las áreas de desarrollo sostenible, educación y acción humanitaria, y fomento de la ciudadanía global. Con su labor contribuye a combatir la pobreza en los países en desarrollo, mejorar la calidad medioambiental, reforzar la cooperación internacional y defender los derechos humanos, la cohesión social y la acción humanitaria.

Con este acuerdo, expresan su voluntad de cooperar y aunar esfuerzos para desarrollar posibles proyectos conjuntos de cooperación al desarrollo, investigación y asistencia técnica internacional en el ámbito de la salud.

En este sentido, la firma del PGA facilita la posibilidad de impulsar actividades, programas y proyectos conjuntos. En concreto, este acuerdo enmarca objetivos comunes de formación, investigación y asistencia científico-técnica en salud global, con especial interés en áreas como la epidemiología, las enfermedades infecciosas, tropicales y desatendidas, la salud ambiental, la seguridad alimentaria, el enfoque 'One Health', la salud digital y las enfermedades crónicas, entre otras.

La directora del ISCIII y el subdirector de Programas Internacionales de Investigación, Daniel Ruiz Iruela, explican que la firma de este acuerdo "reafirma el compromiso del Instituto con la internacionalización, la cooperación científica y la investigación biomédica como ejes fundamentales para avanzar hacia una salud global sólida y equitativa".

Por su parte, el director de la AECID añade que la salud global y el fortalecimiento de los sistemas de salud en los países socios "son prioridades fundamentales, especialmente en un contexto de grandes desafíos como el actual, por lo que la alianza estratégica con el ISCIII nos va a permitir proyectar la ciencia española para promover el desarrollo sostenible y la salud en todo el mundo".