Irene Montero acusa al PP de "gestión homicida" y reclama atención urgente a las perjudicadas por los cribados de cáncer

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' de Podemos, la eurodiputada, Irene Montero ha acusado este viernes al Partido Popular de llevar a cabo una "gestión homicida" en materia sanitaria, tras conocerse que representantes de este partido se levantaron de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud por la petición de datos del Ministerio sobre los cribados de cáncer.

"La gestión del PP es una gestión homicida tomada conscientemente. Gobierna en España para privatizar los servicios públicos y con esas privatizaciones hacer negocio. Privatizan para robar, y lo vemos en Andalucía y en Madrid", ha afirmado Montero en las puertas del Congreso tras registrar una proposición no de ley en apoyo a la periodista Cristina Fallarás contra la violencia de género.

La europarlamentaria ha acusado a los gobiernos autonómicos del PP de "dejar tiritando la sanidad pública" y de favorecer intereses privados. "Eso hace que el novio de la señora Ayuso multiplique sus contratos con Quirón, la mayor empresa beneficiaria de la privatización sanitaria en Madrid, y lo mismo ocurre con el señor Moreno Bonilla o con el señor Mazón", ha señalado.

Montero sostiene que la derecha "busca el beneficio propio y considera que las instituciones son su cortijo privado" y ha defendido la necesidad de "una izquierda fuerte y un feminismo fuerte para frenar la gestión homicida de la derecha".

"ES VERGONZOSO CULPAR A LAS MUJERES"

Sobre las mujeres afectadas por los fallos en los programas de detección precoz del cáncer, la dirigente de Podemos ha exigido su "atención médica inmediata y reparación". "El Estado tiene que ponerse a la tarea de reparar a esas mujeres por haberlas dejado dos años sin saber si sus pruebas estaban bien. Me revuelve el estómago", ha señalado.

Montero ha mostrado además su respaldo a las asociaciones que han denunciado estos hechos como AMAMA. "Es vergonzoso que puedan culpar a las mujeres que aún no saben si tienen que hacerse más pruebas o si padecen cáncer de mama. Hay que construir una izquierda fuerte en Andalucía y en España para que esta gente no vuelva a tocar una presidencia de una comunidad autónoma ni el Gobierno del país en su vida", ha concluido.