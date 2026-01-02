Investigadores alertan del aumento de las prescripciones de melatonina en niños pese a la falta de evidencia

Archivo - Imagen de recurso de un niño que intenta dormir. - LEMANNA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de Estados Unidos ha publicado un estudio en la revista 'JAMA Network Open' que constata un aumento global de las prescripciones de melatonina en niños y advierte de la falta de evidencia sobre su eficacia en menores con desarrollo normal, lo que subraya la necesidad de impulsar estrategias para prevenir y reducir su uso en la infancia.

La melatonina es la principal causa de exposición no supervisada a medicamentos y sobredosis en servicios de urgencias en niños pequeños, de 0 a 6 años. Por el momento, la literatura existente ha documentado los beneficios de la melatonina en niños mayores, de 7 a 18 años, con afecciones neurológicas, pero aún no se ha examinado a niños pequeños.

"El estudio revela que el uso de melatonina en niños pequeños está aumentando de forma constante durante la última década casi exponencialmente, multiplicando por cinco su uso, desde el año 2009 y sobre todo, después del covid. De hecho, es la sustancia más usada por padres, sin supervisión médica, e incluso, también, de sobredosis farmacológica, en niños menores de 5 años. La mayor parte de los tratamientos no tiene efectos secundarios, aunque se ha descrito algún fallecimiento", ha señalado el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, Carlos Javier Egea, en unas declaraciones a SMC España.

Ahora, lo investigadores han revisado 19 estudios que revelan que las prácticas de prescripción de melatonina, el uso prolongado y las sobredosis en niños pequeños (de 0 a 6 años) aumentaron en las últimas dos décadas. Así, cinco ensayos de intervención indican que los niños pequeños con trastorno del espectro autista o afecciones relacionadas se dormían más rápido después del tratamiento, pero ninguno examinó la eficacia en niños con desarrollo normal ni midió resultados después de los dos años.

"Estos hallazgos respaldan la práctica clínica de recomendar melatonina para niños pequeños con trastorno del espectro autista (TEA) después, siempre, tras haber evaluado la intervención conductual, bajo, siempre, supervisión médica, pero añade, que no hay evidencia que respaldara esta práctica de tratamiento en niños sin alteraciones neurológicas", ha apuntado Egea.

INTERVENCIONES CONDUCTUALES

Con estos resultados, los investigadores sugieren que los profesionales médicos deberían hablar sobre intervenciones conductuales con niños pequeños para reducir el uso de medicamentos y las sobredosis.

"Su eficacia y utilidad está validada en problemas de neurodesarrollo a más largo plazo, pero esto no es trasladable a niños con insomnio con desarrollo normal. Su uso solo parece razonable, en ciertos casos, en problemas de insomnio de inicio, a corto plazo y a dosis no muy altas, por precaución y por no saber aún muchas cosas de esta hormona neuroendocrina", ha subrayado Óscar Larrosa, neurofisiólogo clínico, experto en Medicina del Sueño y responsable clínico-asistencial de la Unidad de Medicina del Sueño de MIP Salud-Medicina Integral Personalizada.

En este sentido, el jefe del Servicio de Asesoría e Información del Medicamento en la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud, Javier Garjón, apunta que las recomendaciones de los investigadores son razonables, pero más derivadas de la escasez de información disponible que basadas en los resultados de la revisión.

"Pasa por limitar el uso de melatonina en niños pequeños a las indicaciones aprobadas y siempre tras intentar medidas no farmacológicas, la necesidad de una adecuada supervisión y que sería mejor posicionar la melatonina como medicamento y no como suplemento", ha finalizado Garjón.