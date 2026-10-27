Interior refuerza la sanidad en prisiones con 35 nuevas plazas de enfermería y 70 para facultativos

Archivo - Concentración de funcionarios de prisiones en Brians 2 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior ha convocado procesos selectivos para contratar por el sistema general de acceso libre a 35 enfermeros y 70 facultativos de Medicina Familiar e Interna así como de Psiquiatría para las prisiones de todo el país.

Según recoge este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), las convocatorias para asignar las plazas deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos años desde su publicación en el BOE y la respectivas fases de oposición en un año.

Por lo que respecta a los enfermeros, las vacantes ofertadas son un total de 35 del subgrupo A2 y podrán presentarse aquellas personas con nacionalidad española, quienes sean nacionales de Estados Miembros de la UE, los cónyuges de estos dos grupos y las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales ratificados por España.

En cuanto a la fase de oposición para enfermería constará de tres ejercicios de carácter eliminatorio, con los que se comprobará que las personas aspirantes poseen los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.

Además, las personas aspirantes deberán estar en posesión del título de Diplomado Universitario o Grado en Enfermería.

70 PLAZAS PARA FACULTATIVOS DE MEDICINA FAMILIAR Y PSIQUIATRÍA

Por otro lado, Interior ha convocado 70 plazas del subgrupo A1 para facultativos de las que 40 corresponden a una oferta de empleo de este año por el que se destinarán 35 plazas para Mediana Familiar y Comunitaria y Medicina Interna y cinco para Psiquiatría.

Las treinta vacantes restantes proceden de plazas que quedaron desiertas en las ofertas de empleo de 2024 y 2025. Así, hay treinta plazas en total de las que 20 estarán destinadas a Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna y 10 a Psiquiatría.

En cuanto a los requisitos, las personas aspirantes deberán estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía y estar en posesión del título de Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, si optan a las plazas de esta especialidad y disponer del título de Psiquiatría, si optan por estas plazas.

Del mismo modo que con las vacantes de enfermería, pueden presentarse aquellas personas con nacionalidad española, quienes sean nacionales de Estados Miembros de la UE, los cónyuges de estos dos grupos y las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales ratificados por España.

Esta convocatoria llega después de que distintos sindicatos hayan reclamado más personal sanitario para las prisiones. En este sentido, hace apenas cinco días el CSIF denunció que el 76% de las plazas médicas de las cárceles madrileñas están sin cubrir.

Asimismo, el sindicato asturiano ACAIP-UGT expuso a principios de octubre que la falta de médicos en la prisión del Principado superase el 60%, con tres médicos para 1.167 internos.