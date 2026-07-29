Archivo - Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo de Enfermería ha formado a más de 20.000 alumnos en el curso 25-26 - FG TRADE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha informado de que su Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) ha formado a 20.909 alumnos en el curso 2025-2026 en alguna de sus más de 320 actividades, con lo que ha asegurado reforzar su liderazgo en este ámbito.

"La evolución de ISFOS en este curso refleja nuestro compromiso con una formación accesible, rigurosa y alineada con los retos actuales de la profesión enfermera", ha señalado su directora, Pilar Fernández, quien ha subrayado que se ha conseguido ampliar el alcance "sin perder la calidad ni la cercanía con los profesionales".

En este sentido, se ha consolidado la posición referente en la formación continuada de Enfermería en España, con un balance marcado por el crecimiento, la innovación y la apuesta decidida por la capacitación digital. Todo con acciones formativas adaptadas a las necesidades reales de la profesión enfermera y con unas previsiones que apuntan a que este 2026 se cerrará con 625 actividades y más de 34.600 alumnos.

Así, el catálogo formativo de esta institución ha superado las 160 acciones, abarcando áreas como Urgencias y Emergencias, Salud Mental, cuidados críticos, Atención Primaria, salud pública e innovación, con modalidades 'online', presenciales y semipresenciales que facilitan el acceso al conocimiento en todo el territorio nacional.

COMPETENCIAS DIGITALES

"Uno de los hitos más relevantes de este curso ha sido el desarrollo del 'Programa Formativo de Competencias Digitales para Profesionales' (Upro), que se ha consolidado como una iniciativa estratégica para el conjunto de la profesión, gracias a la colaboración de los colegios provinciales de Enfermería", han indicado desde ISFOS, al tiempo que han expresado que, "con más de 10.000 alumnos validados y 3.066 profesionales que han completado la formación, este proyecto ha logrado una implantación territorial muy amplia y una elevada participación".

Este último, según han señalado, ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración con Unión Profesional como adhesión a la iniciativa 'Generación D', impulsada por 'Red.es', entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Gratuita y financiada por el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' mediante los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea (UE), esta iniciativa ha ofrecido una formación de 150 horas combinando contenidos 'online' y presenciales, con especial foco en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la salud digital y la gestión de datos.

"Los resultados del programa de competencias digitales demuestran que la Enfermería está preparada para liderar la transformación tecnológica del sistema sanitario", ha señalado Fernández al respecto, para añadir que "la respuesta del alumnado ha sido extraordinaria y confirma que este es el camino para fortalecer el desarrollo profesional".

Por otra parte, este curso, ISFOS ha constituido perfiles en las redes sociales '-Instagram' (@isfos_enfermeria), 'Tik Tok' (@isfos_enfermeria) y 'X' (@ISFOSenfermeria), concebidas como una herramienta estratégica para mejorar la comunicación y la visibilidad de la actividad formativa. "Las redes sociales nos permiten estar más cerca de las enfermeras y enfermeros, escuchar sus necesidades y compartir conocimiento de forma inmediata", ha afirmado la directora de este órgano del Consejo General de Enfermería.

Por último, y tras exponer la previsión de seguir ampliando la oferta formativa, reforzar los programas estratégicos y consolidar el liderazgo en innovación educativa, con la línea prioritaria en los cursos para la preparación del examen de enfermera interna residente (EIR), Fernández ha manifestado que el "objetivo" es "seguir siendo el referente formativo de la Enfermería".