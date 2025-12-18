El Instituto ProPatiens realiza una hoja de ruta práctica para la captación de fondos para las asociaciones de pacientes - INSTITUTO PROPATIENS

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto ProPatiens con la colaboración de miembros de su Steering Committee y representantes de asociaciones de pacientes ha presentado hoy el 'Manual de captación de recursos para las asociaciones de pacientes', estructurado en once capítulos, que pretende ser una hoja de ruta práctica para planificar, diversificar y profesionalizar la captación de fondos.

El presidente del Instituto ProPatiens, Jesús Díaz, ha remarcado la importancia de los principios de transparencia, rendición de cuentas, "integridad y respeto a la misión social, valores que están presentes en el manual".

"Este es un proyecto que nace para dar respuesta a una necesidad que las propias asociaciones han venido manifestando en los últimos años: contar con herramientas, metodologías y recomendaciones que faciliten su sostenibilidad y su capacidad de impulsar iniciativas con impacto real en la vida de los pacientes", ha señalado.

La presidenta del Stering Committe del Instituto ProPatiens, y CEO de Vitamin Angels, Ana Céspedes, ha comentado que el manual contempla muchos de los puntos clave en la captación de recursos, como es la transparencia a la hora de establecer colaboraciones de financiación, "es muy importante aclarar los objetivos".

Además, ha asegurado que la colaboración con otras entidades es clave para solventar el problema de la fragmentación; y ha destacado la importancia de la medición de resultados ya que "es lo que nos permite demostrar que esa inversión que estamos haciendo es una inversión rentable".

Por su parte, el vicepresidente del Instituto ProPatiens, Fernando Mugarza ha explicado que este manual ofrece una hoja de ruta integral para que las asociaciones de pacientes accedan no solo a recursos económicos, sino también a talento humano, equipamiento, soluciones tecnológicas, metodologías de gestión y apoyo institucional. "Todo ello mediante un enfoque estratégico, ético y digitalizado", ha añadido.