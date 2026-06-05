El Instituto Cervantes acoge un encuentro de poetas solidarios en apoyo a la Fundación Isabel Gemio

El Instituto Cervantes y la Fundación Isabel Gemio. - FUNDACIÓN ISABEL GEMIO

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes ha celebrado el encuentro de poetas solidarios 'La belleza y el dolor', una iniciativa organizada junto a la Fundación Isabel Gemio que ha reunido las voces más destacadas de la poesía en español en una jornada dedicada a la cultura, la reflexión y la solidaridad para apoyar la investigación de las enfermedades raras y las distrofias musculares.

El acto, celebrado en la sede del Instituto Cervantes de Madrid y retransmitido en streaming, ha contado con la participación de escritores y poetas de reconocido prestigio, que han querido sumar su voz al compromiso de la Fundación Isabel Gemio.

La sesión ha sido inaugurada por la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, seguida de un mensaje en vídeo del director de la institución, Luis García Montero. La presidenta de la Fundación, Isabel Gemio, ha agradecido el respaldo del mundo de la cultura y ha destacado la importancia de "seguir impulsando la investigación científica a través de la sensibilización social".

El coloquio central, moderado por Isabel Gemio, ha reunido a Manuel Vilas, Gioconda Belli, Elvira Sastre y Luis Antonio de Villena, que han compartido reflexiones sobre la relación entre la creación poética, la vulnerabilidad humana, la belleza y el dolor, temas que han dado título al encuentro.

Junto con ellos el resto de los participantes, Ana Rossetti, Ángeles Mora, Diego Doncel, Rocío Acebal, Verónica Aranda, Antonio Praena, Isla Correyero, Ioana Gruia y Carmen Palomo, han ofrecido una lectura de poemas que "ha emocionado al público asistente en una celebración colectiva de la palabra y la solidaridad".

Durante el acto se ha proyecto, además, un vídeo institucional de la Fundación Isabel Gemio que ha permitido acercar a los asistentes la realidad de las personas afectadas por enfermedades raras y los avances que la investigación científica puede hacer posibles gracias al apoyo de la sociedad. La jornada ha concluido con una firma y venta de libros organizada por Visor Libros, favoreciendo el encuentro entre autores y lectores en un ambiente marcado por el compromiso y la sensibilidad.