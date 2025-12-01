El INSST y la AECC colaborarán para apoyar a las personas afectadas por el cáncer en su vuelta al trabajo

La directora del INSST, Aitana Garía (izquierda), y el presidente de la AECC, Ramón Reyes (derecha). - INSST

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han firmado este lunes un acuerdo de colaboración para apoyar a las personas afectadas por cáncer en su vuelta al trabajo, y contempla acciones concretas en la Red Española de Empresas Saludables y la puesta en marcha de iniciativas para facilitar su empleabilidad y permanencia.

"La prevención del cáncer de origen laboral y el apoyo a las personas trabajadoras diagnosticadas son prioridades estratégicas para avanzar hacia entornos de trabajo más seguros y más humanos", ha afirmado la directora del INSST, Aitana Garí Pérez.

Este protocolo tendrá una duración de cuatro años, en los que se organizarán de forma conjunta actividades formativas e informativas, seminarios web y se ofrecerá asesoramiento para facilitar el retorno al trabajo de personas con cáncer.

Las dos partes también pondrán en marcha iniciativas que contribuyan a mejorar la empleabilidad y la permanencia en el trabajo de personas afectadas por esta enfermedad, y colaborarán en la difusión mutua de eventos, programas y publicaciones a través de los canales digitales de ambas instituciones.

El presidente de la AECC, Ramón Reyes, ha destacado que este convenio es "un paso muy importante" para proteger a las más de 107.700 personas con cáncer en edad laboral, pues se trata de una enfermedad que supone "un frenazo" en su desarrollo profesional y, en muchos casos, la salida del mercado laboral, con lo que ello "supone" para la persona y su familia.

Esta situación se prevé que continúa en el futuro, principalmente por el aumento de la incidencia de cáncer en menores de 50 años y el incremento de la edad de jubilación.

"Un diagnóstico de cáncer pone en riesgo incluso la situación laboral más estable, y el impacto es aún mayor en quienes ya partían de una situación vulnerable (autónomos, personas en desempleo y trabajadores por cuenta ajena con bajos ingresos). Además, no olvidemos que el 41 por ciento de las familias afronta más de 10.000 euros de coste durante la enfermedad, por lo que es imprescindible avanzar en la protección de los pacientes con cáncer en edad laboral", ha agregado Reyes.