El INGESA presenta su Memoria de actividad de 2025, con "récord histórico de contrataciones" en Ceuta y Melilla - INGESA

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Gestión Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Jesús Junquera, y su subdirectora adjunta, Carmen Faba, han señalado que "se ha batido el récord histórico de contrataciones" en Ceuta y Melilla en 2025, "con más de 1.300 profesionales en cada área de salud".

A ello "hay que sumar también la creciente estabilidad en el empleo, con 919 plazas estabilizadas desde 2019 y más de 540 plazas que se estabilizarán en las Ofertas de Empleo Público de 2025 y 2026", han indicado durante la presentación, al Consejo de Participación de esta institución, de su Memoria de actividad de 2025.

En la exposición de los pormenores de este documento ha participado la directora general del INGESA, Isabel Muñoz, que ha mantenido este encuentro con miembros de los agentes sociales y representantes del Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS).

De esta manera, Muñoz y su equipo han expuesto los datos de actividad de los centros en Madrid, Ceuta, Melilla y Valencia durante el año pasado, así como el informe de ejecución del Presupuesto del primer cuatrimestre de 2026 y las previsiones sobre los principales proyectos del INGESA en las ciudades autónomas.

Según se ha señalado desde el INGESA, "mediante la Unidad de Contratación Centralizada del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de los acuerdos marco que promueven la eficiencia económica en el conjunto del sistema sanitario público, el Ministerio de Sanidad ha generado un ahorro a todo el SNS de más de 375 millones de euros en virtud de los 39 acuerdos marco licitados desde 2013".

"Estos procesos han supuesto una inversión de 7.425 millones de euros en la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, con la participación de las 17 comunidades autónomas, los centros del INGESA y los Ministerios de Defensa e Interior", ha continuado, para añadir que, mediante este sistema, el Gobierno "consolida la equidad en el acceso a la alta tecnología como factor motriz de la calidad asistencial y la mejora de la seguridad de pacientes y profesionales".

"La previsión de cerrar en 2026 hasta 10 nuevos acuerdos marco dentro del 'Plan de AM de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria' (Plan AMAT-I)", con "algunos ya en curso", ha sido puesta de relieve, por su parte, por la subdirectora adjunta de Asuntos Generales y Económicos-Presupuestarios, Yolanda Pascual.

AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CON ALGORITMOS DE IA

Junto a ello, ha destacado que "la principal novedad es que se está trabajando con la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información del SNS del Ministerio de Sanidad para suministrar e implantar aplicaciones informáticas de ayuda al diagnóstico por imagen con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA)". También, ha informado de que "ya se está incorporando el servicio de mantenimiento integral y la opción de ofertar un arrendamiento con y sin opción de compra en algún tipo de equipamiento".

Tras señalar el director-gerente del Área Sanitaria de Melilla, Alberto Romero, que "el liderazgo de la Enfermería ha sido clave en la apertura del nuevo Hospital Universitario de Melilla", desde el INGESA se ha declarado que "se ha implementado el nuevo sistema informatizado de Bolsas de Empleo Temporal, y ya se han abierto las correspondientes a tres categorías profesionales de personal estatutario: Matrona, Titulado Superior en Administración Sanitaria y Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear".

Otros aspectos que ha destacado son el incremento de un 116,7 por ciento del Plan de Acción Social para 2026, "que asciende a 498.440 euros", y los avances en el nuevo edificio del Centro Nacional de Dosimetría (CND) en el Parque Tecnológico de la Universidad de Valencia. "Acabamos de recepcionar la fase I el pasado 6 de mayo, financiada por fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe cercano a los 4,5 millones de euros", ha expuesto Muñoz, que ha anunciado que llevará el nombre de quien fuera ministro de Sanidad, Ernest Lluch.

Por último, y tras apuntar esta institución la ayuda humanitaria facilitada a personas de Ucrania, Macedonia del Norte, Palestina y Gaza, su subdirector general de Asuntos Generales y Económicos-Presupuestarios, Javier López Jerez, ha informado de que el presupuesto final del INGESA en 2025 superó los 424 millones de euros, "con una ejecución al cierre del ejercicio del 91,33 por ciento".