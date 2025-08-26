INGESA nombra a Natalia Mata como su nueva directora territorial en Melilla

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha anunciado este martes el nombramiento de Natalia Mata como su nueva directora territorial, quien comenzará a ejercer a partir del próximo lunes, y que forma parte de la renovación del equipo gestor de la Dirección Territorial y del Área Sanitaria de la ciudad autónoma.

El nombramiento, que se produce después de la dimisión en julio del actual director, Omar Haouari, busca hacer frente a la transformación de la asistencia sanitaria y a los nuevos retos a los que se enfrenta su servicio de salud, como completar la apertura del Hospital Universitario de Melilla.

Haouari, que ha justificado su decisión por "personales y familiares que se han vuelto prioritarios" y que le impiden plena dedicación al cargo, ha desempeñado el cargo desde septiembre de 2018. Ahora volverá a retomar sus labores en el Servicio de Nefrología del HUME.

"Como ceutí, siento un profundo vínculo con la sanidad de Ceuta y Melilla, lo que me impulsa a trabajar con dedicación para mejorar la calidad de los servicios sanitarios en ambas ciudades", ha subrayado Mata, quien inició su trayectoria profesional en el ámbito clínico, desarrollando su carrera en distintos centros y hospitales veterinarios de la Comunidad de Madrid.

En 2019, ingresó por oposición en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, y desde entonces ha desempeñado diferentes funciones en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad.

Desde junio de 2021 hasta la actualidad ha ocupado el puesto de jefa de Área en la Subdirección de Asuntos Generales y Económico-Presupuestarios del INGESA, teniendo especial responsabilidad sobre los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Asimismo, ha desempeñado funciones como jefa de Área de Presupuestos del INGESA y en la gestión del presupuesto del INGESA.

Del mismo modo, INGESA ha confirmado que desde el 1 de julio cuenta con Aurora Peña como nueva subdirectora de Gestión y Servicios Generales, quien ha participado en la apertura y progreso del Hospital Universitario de Melilla.

Además, cuenta con experiencia en el INGESA desde 2022, cuando comenzó a desempeñar funciones en el área de Atención Primaria en Servicios Centrales como jefa de sección y, a partir de noviembre de 2023, como jefa de servicio en Servicios Centrales del INGESA.