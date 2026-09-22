El INGESA ha destinado 1,03 millones de euros a reforzar la asistencia sanitaria en Ceuta desde el inicio de la crisis

Imagen del Hospital Universitario de Ceuta. - INGESA

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado de que, desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta, ha invertido 1.034.000 euros en la contratación de personal para reforzar los equipos de asistencia sanitaria, farmacia y transporte sanitario.

De este modo, ha realizado más de cien contratos, principalmente en las categorías profesionales de médico especialista, enfermería, TCE (auxiliares de enfermería), celadores, personal de lavandería, cocina y seguridad y técnicos especialistas en radiodiagnóstico.

El INGESA señala que actualmente 1.366 profesionales prestan servicio en Ceuta, frente a las 1.051 plazas que contempla la plantilla orgánica. "Esta inversión en profesionales supone la mayor dotación de profesionales de la historia del Área de Salud de Ceuta", ha añadido.

En este contexto, el Instituto ha subrayado que el aumento de presión asistencial ha sido asumido por el personal sanitario que se tenía planificado más los profesionales contratados como refuerzo. Además, afirma que no ha sido necesario que ningún sanitario que estuviera disfrutando sus vacaciones tuviera que reincorporarse a su puesto y tampoco se ha suspendido ninguna consulta o intervención prevista para la población ceutí.

Como balance de la asistencia hasta el 19 de septiembre, se observa la disminución progresiva en el promedio de asistencias a migrantes. Si en agosto, la cifra ascendía a 355; en septiembre se sitúa en 313 atenciones de media al día, reduciéndose a 303 atenciones de media en la última semana.

El 60 por ciento del total de la asistencia a migrantes en las siete primeras semanas se sigue atendiendo en los dispositivos de Atención Primaria, es decir, 9.879 asistencias desde el 31 de julio al 19 de septiembre, distribuidas entre el Centro de Salud de Otero, el Centro de Salud del Tarajal, el SUAP (Servicio de Urgencias de AP) y el 061. Mientras que el 40 por ciento, unas 6.676, corresponde a las Urgencias del Hospital Universitario.

Las Urgencias hospitalarias han registrado una media diaria de 251 asistencias totales (migrantes y ceutíes) en septiembre, lo que representa un incremento promedio de 85 consultas al día respecto al mismo periodo del año 2025 (166 diarias). Según INGESA, el promedio diario del total de consultas en Urgencias del HUCE en las siete primeras semanas ha sido también de 251. Este aumento de actividad ha sido absorbido gracias a los refuerzos organizativos y de personal en todos los turnos incorporados desde el inicio del operativo extraordinario.

El INGESA señala que la mayor parte de las patologías que se atienden en Urgencias del HUCE a las personas inmigrantes son de carácter leve: curas, pequeños traumatismos y patologías banales.

"Si atendemos a los niveles de gravedad, conforme triaje realizado por los profesionales según los estándares internacionales de aplicación, solo el 5,5 por ciento de los pacientes que han acudido en agosto al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) ha sido clasificado en los niveles 1, 2 y 3, es decir las que se corresponden con la actividad propia de una urgencia hospitalaria, siendo más del 94 por ciento de las atenciones a migrantes en las urgencias hospitalarias propias de los otros niveles de asistencia sanitaria de menor complejidad", explica el Instituto.

En cuanto a la hospitalización, la media diaria de pacientes migrantes ingresados en el mes de septiembre se sitúa en 14 personas, incluyendo las áreas de observación y clúster de urgencias, cifra sin impacto significativo en el diario quehacer hospitalario.

A fecha 19 de septiembre, el número de camas disponibles era del 58 por ciento del total de las 212 camas habilitadas: más de un centenar permanecían libres para responder a la demanda.

Durante estas siete semanas, también se han desarrollado actuaciones complementarias de apoyo sanitario, entre ellas la realización de 445 ortopantomografías y 55 estudios radiológicos de tórax.

MÁS DE 2.100 PERSONAS VACUNADAS

En cuanto a la vacunación, que lidera el Servicio de Medicina Preventiva del HUCE en las tareas que corresponden al INGESA, ya se han vacunado a 2.117 adultos con un total de 8.453 dosis administradas de las cuatro vacunas que se están administrando: triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), difteria-tétanos, varicela y poliomielitis.

En este momento, el equipo de vacunación está formado por 11 personas: tres personas (dos médicos y una enfermera) a cargo del gobierno local y ocho profesionales (un médico y siete enfermeras) del INGESA.

Por su parte, INGESA ha señalado que los menores deben ser vacunados por el gobierno local de la Ciudad Autónoma en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, el Instituto reitera que el riesgo de contagio es muy bajo, tal y como certifica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. En el caso de un reciente brote de varicela registrado, subraya que se realizó una vacunación exhaustiva a los contactos de los casos positivos, la llamada vacunación en anillo. Son solamente ocho los pacientes que, por dicha causa, permanecen en el clúster de Urgencias del HUCE.

Por otra parte, el laboratorio del HUCE ya realiza pruebas PCR desde mitad de septiembre para identificar enfermedades exantemáticas como varicela, sarampión, rubeola, tosferina y mpox).