INGESA destaca el respaldo del Defensor del Pueblo a su gestión en Ceuta frente a las "infundadas críticas públicas"

Archivo - Fachada de la sede del Defensor del Pueblo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha destacado este viernes el respaldo del Defensor del Pueblo a su labor en Ceuta tras la llegada masiva de personas migrantes frente a las "infundadas críticas públicas vertidas" por el Sindicato Médico de Ceuta, a través de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta.

Según ha detallado INGESA, la resolución definitiva del Defensor del Pueblo recoge el notable incremento de efectivos, el refuerzo de la capacidad asistencial y la creación de circuitos diferenciados para atender la situación sanitaria en la ciudad autónoma. También hace referencia a la solidez del sistema de vigilancia epidemiológica, al control del riesgo de enfermedades transmisibles y a la exitosa implantación de los programas de vacunación.

La entidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha apuntado que la resolución no incluye reproche alguno a la gestión sanitaria, ni sugerencias de enmienda o mejora procedimental. Todo ello después de que el Defensor haya evaluado un informe detallado sobre los medios disponibles y las medidas adoptadas, así como de que los responsables de las distintas áreas inspectoras de la Oficina del Defensor del Pueblo, así como el propio Ángel Gabilondo, se hayan desplazado a Ceuta y supervisado la situación.

INGESA ha reprochado a CESM su cuestionamiento público del cierre del expediente, tras lo que ha recordado a la confederación sindical que "la mera opinión de una organización corporativa que está al servicio de intereses particulares, no de los generales, goza, como mucho, del mismo valor que cualquier otra".

Tras rechazar que se "desdibuje, oculte y minusvalore" el trabajo de los profesionales ceutíes, el Instituto ha subrayado que "seguirá atendiendo cualquier propuesta constructiva de mejora". "Frente al interés privado oculto tras las maledicencias infundadas, el sistema público de salud continuará respondiendo con transparencia, datos objetivos y un irreprochable trabajo profesional", ha concluido.