INGESA desmiente la privatización del servicio de psiquiatría de Ceuta y aclara que es un contrato "puntual"

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha desmentido este miércoles que se haya privatizado el servicio de psiquiatría de Ceuta, aclarando que, en realidad, se trata de un contrato "puntual" con la clínica Septem, destinado a poder prestar atención con normalidad ante una "situación excepcional", como la que se vivió este verano con las bajas simultáneas de sus cuatro psiquiatras.

Así lo ha señalado después de que la diputada del Partido Popular Carmen Fúnez acusara a la ministra de Sanidad, Mónica García, de haber firmado un contrato en el que privatizaba el servicio de psiquiatría de la ciudad de Ceuta, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

"Esta medida no constituye una externalización del servicio, sino una actuación puntual y complementaria destinada a reforzar el sistema público cuando las circunstancias así lo aconsejen. Las externalizaciones se producen cuando un servicio completo se presta con recursos externos, que no es el caso", ha aseverado el INGESA.

En este sentido, ha detallado que el objetivo del nuevo contrato, en fase de adjudicación, es "garantizar sin demoras" la atención a los pacientes si se repitiera una circunstancia similar y "reducir posibles retrasos" si se produjera una sobrecarga asistencial.

A través de este recurso, el sistema sanitario ceutí podrá derivar pacientes a consultas externas dentro de la propia ciudad cuando sea necesario, tanto en población adulta como infantojuvenil. De este modo, el INGESA busca optimizar las condiciones para los pacientes al evitar desplazamientos fuera de Ceuta.

En paralelo, el instituto ha señalado que continúa trabajando en la ejecución de la obra de la futura Unidad de Salud Mental Infantojuvenil, que contará con un espacio diferenciado del área de adultos. También prosigue la colaboración con la Asociación de Neurodiversidad, para habilitar espacios específicos en hospitales, centros de salud y servicios de Urgencias que permitan una atención más adecuada a personas con distintas condiciones de neurodiversidad.

ANTECEDENTES

Desde INGESA, han detallado que, el pasado mes de julio, su servicio de psiquiatría se vio afectado por las bajas coincidentes de los cuatros psiquiatras que conformaban su plantilla estructural. Ante esta situación "inédita", el instituto realizó una "contratación de urgencia" de la Clínica Hospiten de Estepona y se coordinó con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para asegurar la atención de los pacientes.

De manera paralela a estas medidas de urgencia, el INGESA ha apuntado a los trabajos continuados que ha realizado para incorporar nuevos profesionales, con el objetivo de recuperar la actividad asistencial con medios propios y normalizar el servicio. De este modo, la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Ceuta ha pasado de dos a cuatro psicólogos y de cuatro a cinco plazas de psiquiatría.

En la actualidad, la unidad cuenta con cuatro psiquiatras en activo, un profesional de enfermería y cuatro profesionales de psicología, lo que ha permitido restablecer la actividad asistencial. "A partir del 2 de febrero, el Servicio de Psiquiatría funciona a pleno rendimiento, tanto en consultas externas como en hospitalización", ha destacado.

INGESA ha subrayado que "Ceuta cuenta con la mayor dotación para la atención en Salud Mental de un área sanitaria de sus mismas dimensiones de todo el Sistema Nacional de Salud".