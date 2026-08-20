Ingesa desmiente presuntas amenazas o coacciones a profesionales sanitarios por contar la situación en Ceuta

Varios inmigrantes en una playa, a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha desmentido "categóricamente" que haya ejercido cualquier amenaza o coacción a profesionales sanitarios por describir la situación asistencial en Ceuta a raíz de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

"Ante las informaciones publicadas en las últimas horas sobre supuestas amenazas a profesionales sanitarios, Ingesa desmiente categóricamente que desde la Dirección del Área Sanitaria se haya amenazado, coaccionado o intimidado a ningún trabajador por expresar su opinión sobre la situación asistencial", ha trasladado este jueves el Instituto en un comunicado, recogido por Europa Press.

Desde Ingesa señalan que respetan "plenamente" el derecho de los profesionales, sus representantes sindicales y las organizaciones colegiales a expresar sus opiniones, preocupaciones o discrepancias; alegando que "el diálogo con la plantilla y sus representantes forma parte esencial del funcionamiento del Área Sanitaria".

"Puedo garantizar que no habrá represalias contra ningún profesional por hablar con medios de comunicación o expresar públicamente su opinión. Además de ser improcedente e ilegal, sería incompatible con una organización en la que profesionales de distintas sensibilidades intervienen libremente en numerosos medios", ha aseverado el presidente de Ingesa, Javier Padilla.

En este contexto, el Instituto ha advertido que "se defenderá frente a cualquier bulo o información manifiestamente falsa". "Así ocurrió cuando una profesional difundió una afirmación falsa y, tras comunicársele que la información no se correspondía con la realidad, procedió a retirarla", ha abundado, asegurando que también "defenderá la intimidad y los derechos de los pacientes ante la difusión de fotografías de personas ingresadas con el rostro visible sin su autorización".

Asimismo, Ingesa ha trasladado "su reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que, desde el inicio de esta situación extraordinaria, están realizando un enorme esfuerzo para garantizar la atención a las personas asistidas y mantener la actividad sanitaria dirigida a toda la población ceutí".

"La presión asistencial y la exigencia de estas semanas han requerido una respuesta extraordinaria. Esa capacidad de respuesta no se entendería sin la profesionalidad, la dedicación y el compromiso de médicos, Enfermería, TCAE, técnicos, celadores, personal administrativo, servicios generales, 061, SUAP, Atención Primaria y Hospital Universitario", reivindican.

Con todo, el Instituto ha resaltado que "continuará reforzando los dispositivos mientras sea necesario y trabajando junto a sus profesionales con un objetivo común: garantizar la mejor atención sanitaria posible en Ceuta".