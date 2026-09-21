Archivo - INGESA cree que la huelga del 24 de septiembre en Ceuta carece de fundamentación al no existir infradotación de recursos - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha manifestado que la huelga convocada para el 24 de septiembre en Ceuta "carece de toda fundamentación objetiva, pues no solo no existe infradotación de recursos humanos" en esta área Sanitaria, "sino que, por el contrario, la misma es sobresaliente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

La dotación es "notablemente superior a la de cualquier otra área sanitaria hospitalaria de similares características y dimensión poblacional en el resto de España", ha señalado en relación con el paro convocado por la coalición CEMSATSE, que considera que "carece de objeto material". "La plantilla orgánica del Área Sanitaria de Ceuta asciende a 1.051 plazas", inversión que "supone la mayor dotación de profesionales de la historia de Ceuta", ha subrayado.

Así, el INGESA, que ha asegurado que el Ministerio de Sanidad refuerza dichos recursos cuando es preciso, ha sostenido que "los profesionales con nombramiento y en situación de servicio activo a fecha 15 de septiembre de 2026 son 188 más que los habidos en fecha 31 de mayo", por lo que se ha superando en agosto la cifra de 1.400 contratados.

"El incremento del personal sanitario sigue una progresión constante desde el año 2018, de modo que en el periodo 2018-2026 el número de médicos especialistas del Hospital Universitario de Ceuta ha crecido un 11,85 por ciento, pasando de 135 a 151", ha continuado, para añadir que "el conjunto de la plantilla hospitalaria se ha incrementado durante dicho periodo un 5,59 por ciento".

En este sentido, ha insistido en que desde hace ocho años, ha realizado las Ofertas de Empleo Público (OEP) correspondientes a 2016 y 2017, se han ejecutado completamente las de 2018 y 2019, así como la de estabilización. Además, ha sostenido que están en curso las de 2022, 2023 y 2024, e iniciada la de 2025, con 145 plazas; mientras que se halla culminada la negociación con los sindicatos para la de 2026, "que será la que marque un récord histórico en el número de plazas del INGESA, con la convocatoria de más de 400 plazas fijas".

"Estas cifras contrastan con el vacío del periodo 2012-2018, años durante los cuales la temporalidad llegó a ser del 90 por ciento", y en los que "solo se convocó en Ceuta una única OEP de promoción interna, sin creación de nuevas plazas", ha manifestado. En ese espacio de tiempo, "la tasa de reposición de efectivos llegó a ser del 0 por ciento", ha expuesto.

UN MILLAR DE PLAZAS CONSOLIDADAS

Por contra, el INGESA ha subrayado que en la etapa actual, "se crean y consolidan un millar de plazas fijas de personal estatutario con el objetivo de reducir la temporalidad hasta una cifra inferior al 10 por ciento". "Todos estos incrementos de plantilla y de recursos se han dado mientras la actividad asistencial global se reducía en torno a un 34 por ciento por el cierre de la frontera en el año 2020", ha recordado.

Como ejemplo de ello, ha manifestado que la dotación de médicos en activo en las urgencias hospitalarias del Hospital de Ceuta se ha incrementado en un 22 por ciento, aunque la actividad se ha reducido en un 17,33 por ciento, con 12.256 urgencias menos al año, suponiendo un descenso desde las 70.696 atendidas en 2018 a las 58.440 en 2024. Los datos expuestos "impiden que este Instituto pueda acceder a 'acordar el reconocimiento de la escasez de Recursos Humanos'", ha afirmado.

"Esta Administración continuará avanzando decididamente por la senda de la creación de empleo fijo en primer lugar y, en el caso de realizar nombramientos temporales, la duración de los mismos siempre ha de venir determinada por la necesidad acreditada de la que traen causa, pudiendo prolongarse hasta tres años", ha subrayado, rechazando "la pretensión de los convocantes de acortar su duración por debajo del límite legal".

Respecto a CEMSATSE, del que ha asegurado que su representación sindical en la Junta de Personal del Área de Salud de Ceuta es del 30 por ciento, ha manifestado que su convocatoria de huelga "adolece de varios llamativos defectos", siendo ellos el de ir dirigida "al Servicio Aragonés de Salud" y el de no cumplir "el plazo mínimo legal de preaviso al no completarse los 10 días naturales íntegros desde el registro de la comunicación hasta el inicio del paro".

Además, la huelga "no afecta al servicio público sanitario en el ámbito de Ceuta, como en la misma se expresa, sino solamente a una parte de ese servicio público sanitario, el gestionado por la Administración General del Estado (AGE)", ha sostenido, al tiempo que ha apuntado que "a los convocantes no parece preocuparles la Salud Pública, responsabilidad del Gobierno local de la ciudad autónoma".

De cualquier forma, ha subrayado que la huelga será celebrada con unos servicios mínimos propios de un día festivo, ya que no será necesario su incremento al encontrarse el servicio "perfectamente asegurado con los efectivos habituales". Sin embargo, "no se obtendrá ganancia retributiva particular alguna" y "no se va a modificar el régimen de incompatibilidades legalmente establecido", ha explicado, para añadir que "no se dejarán de realizar inversiones tecnológicas del máximo nivel en el Área Sanitaria de Ceuta".