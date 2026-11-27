Imagen del Consejo de Participación del INGESA. - INGESA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha anunciado este viernes que incrementará su presupuesto un 26,67 por ciento en el año 2027, hasta superar los 444 millones de euros, una cifra récord para la entidad.

Así se ha detallado desde el INGESA en el Consejo de Participación que se ha reunido en Madrid. Este órgano de control y vigilancia de la gestión del organismo está conformado por organizaciones sindicales y empresariales, un representante designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios, miembros del INGESA, de los ministerios de Sanidad y Hacienda, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General y la Intervención General de la Seguridad Social.

De este modo, el Anteproyecto de Presupuesto del INGESA 2027 prevé casi 88 millones de euros más que en 2026 destinados a los servicios públicos de salud de Ceuta y Melilla y el Centro Nacional de Dosimetría. Así, el incremento experimentado en estos ocho años ha sido de un 80 por ciento, lo que arroja un aumento de 198,6 millones de euros en las principales partidas.

Además, el INGESA resalta que ha logrado reducir su deuda a cero, frente a los 190,19 millones de euros que acumulaba en 2019. Esta reducción permitirá al organismo disponer de mayor liquidez en los próximos ejercicios.

A lo largo del encuentro, el INGESA también ha avanzado algunos datos de la Memoria 2026, entre los que destacan la evolución positiva de las listas de espera quirúrgica y de primera consulta en los servicios públicos de salud de Ceuta y Melilla, cuyos tiempos de demora siguen siendo más cortos que la media nacional.

En el capítulo de recursos humanos, el INGESA cuenta con 2.478 efectivos en las áreas de salud de Ceuta y Melilla, lo que significa un aumento de la plantilla en comparación con años anteriores. En este contexto, la entidad asegura que ha situado como prioridad la estabilización de su personal y la ampliación de sus plantillas orgánicas desde 2019, con la creación de 1.730 plazas fijas a lo largo de este periodo.

En esta línea, el organismo ha subrayado que la culminación de este proceso llega con la Oferta de Empleo Público 2026, aprobada por el RD 387/2026 de 6 de mayo, que incluye 408 plazas: 396 plazas, de las cuales 18 se reservan para Promoción Interna; y 12 plazas más acumuladas de anteriores procesos selectivos que no se habían cubierto. Esto, afirma el INGESA, es un récord en la oferta de plazas para las áreas de salud de Ceuta y Melilla.

GESTIÓN EFICIENTE EN CEUTA

El Consejo de Participación también ha recibido una exposición detallada de la gestión desarrollada por el INGESA en Ceuta ante la crisis humanitaria iniciada a final de julio. Desde la activación del Plan de Catástrofes el 31 de julio, al establecimiento de circuitos diferenciados para migrantes y ceutíes; la continuidad de la atención sanitaria sin cancelaciones de ningún tipo para la población de Ceuta; el refuerzo de la plantilla con más de 100 profesionales; la atención en salud mental para trabajadores del INGESA y ciudadanía; o el dispositivo de vacunación puesto en marcha.

El INGESA ha mostrado los datos que a diario facilita el Departamento de Estadística y Control de Gestión del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Este sistema de información HCIS recoge los datos que introducen los profesionales sanitarios que atienden a toda persona que acude a uno de los centros del INGESA en Ceuta.

Así, la asistencia sanitaria se ha reducido en noviembre en un 41 por ciento respecto a agosto, con tendencia a la baja y sin incidencias reseñables: el promedio de atenciones a migrantes en la primera quincena de noviembre se sitúa en las 193 diarias, cuando han sido de 331 en agosto; 308 en septiembre; y 250 en octubre.

Entre otras muchas cuestiones, la directora general del INGESA, Isabel Muñoz, ha recordado que esta respuesta ha sido posible gracias al esfuerzo de los profesionales y de los equipos de gestión del INGESA en Ceuta.