INGESA asegura que la atención sanitaria en Ceuta se mantiene con normalidad tras la llegada masiva de migrantes

INGESA señala que la actividad asistencial en Ceuta se presta con total normalidad desde la llegada masiva de migrantes - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha asegurado que la actividad asistencial a la población ceutí se ha prestado con total normalidad" tras la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta hace casi dos semanas.

Desde entonces, "se han mantenido y se mantienen las citas programadas y se atiende a las urgencias en un circuito diferenciado del que asiste a la población migrante", ha continuado esta institución, que ha destacado la reacción ejercida para responder a la demanda generada. Para ello, ha contado con el refuerzo de más de 50 profesionales.

Según ha indicado el INGESA, la labor acometida "ha sido rápida, organizada y en todo momento guiada por el respeto a sus profesionales y a la humanidad que corresponde poner por delante en la atención a seres humanos que precisan de atención sanitaria". Los profesionales, tanto los sanitarios, en primera línea, y los gestores, como los no sanitarios, "han dado, una vez más, ejemplo de su valía y saber hacer en el desempeño de una labor encomiable", ha puesto de relieve.

"Todo esto ha sido posible gracias a la experiencia y los planes previstos para casos de aumento de la demanda asistencial, pero también a que, en estos momentos, el Área Sanitaria de Ceuta dispone de los mayores recursos humanos y materiales de su historia", ha enfatizado, y es que la plantilla ha sido aumentada en un 8 por ciento desde 2020, pese a que el cierre de fronteras de Marruecos ese año "redujo la asistencia sanitaria un 34 por ciento en Ceuta (con un 17% menos de actividad en urgencias, un 55% menos de actividad en obstetricia y un 16% menos de ingresos)".

En este sentido, ha especificado que el incremento en el hospital ha sido de un 12 por ciento y en urgencias de un 22 por ciento. "Hoy Ceuta y Melilla, cuentan con más recursos que nunca y con un presupuesto que ha aumentado el 70 por ciento desde 2018", ha enfatizado, señalando, no obstante, a "los portavoces del Partido Popular (PP)" desplazados a la ciudad autónoma "para sacar tajada política de esta crisis", que "han dado nuevas muestras de su ignorancia sobre la realidad de la Sanidad ceutí".

DISPOSITIVO ESPECIAL ACTIVO DESDE EL 30 DE JULIO

En cuanto al abordaje concreto de esta situación, el INGESA ha explicado que está activo, desde el pasado 30 de julio, un dispositivo especial para el que se han reforzado los equipos con personal de plantilla y con los citados más de 50 profesionales contratados y que permanecerán en su actividad hasta el 31 de agosto.

"Esta semana, la mayoría de las atenciones se están realizando en puntos fuera de los centros sanitarios y solo se desplazan al hospital aquellos casos que precisan de una atención especializada", ha informado, para agregar que a las 9 horas de este martes, el Hospital Universitario de Ceuta presentaba una ocupación del 61,45 por ciento, con 110 pacientes, y disponía de 65 camas libres (38,55%). De esta cantidad, solo 26 estaban ocupadas por personas migrantes.

Por último, ha señalado que, de forma paralela, ha reforzado a Cruz Roja en la playa del Trampolín, en jornada de tarde y durante el dispositivo de reparto de alimentos, donde se han realizado 300 asistencias. Asimismo, ha asegurado que se han efectuado 20 ortopantomografías.