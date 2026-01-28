INGESA admite 5.494 solicitudes para las 316 plazas fijas ofertadas en la sanidad de Ceuta y Melilla

Hospital Universitario de Melilla. - INGESA MELILLA

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha informado este miércoles de que ha admitido 5.494 de las 6.301 solicitudes recibidas para las 316 plazas fijas disponibles en la actual convocatoria de Oferta Pública de Empleo (OPE) para trabajar en los servicios públicos de salud de Ceuta y Melilla.

Según ha explicado INGESA en un comunicado, esto supone una cifra récord de solicitudes para los exámenes que se celebrarán en las ciudades autónomas los días 14 y 15 de marzo. Esta OPE corresponde a los años 2022, 2023 y 2024 y busca avanzar en la estabilización laboral de las plantillas de sanitarios.

En este sentido, el Instituto ha destacado que desde 2019 está progresando en la convocatoria y resolución de procesos selectivos, lo que resulta en una mejor cobertura de las plantillas existentes, con predominio de personal fijo, y una reducción en la temporalidad del empleo.

Además, ha resaltado el progresivo aumento de solicitudes para presentarse a las pruebas. De las 4.629 solicitudes en la OPE 2016 y las 5.767 en las OPE 2017-2019 y de estabilización, que se convocaron unidas, se ha aumentado hasta las 6.301 de este año. Para INGESA, esto es fruto de las "ventajosas condiciones laborales" que se ofrecen en Ceuta y Melilla, incluyendo los salarios más altos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y bonificaciones para vivienda y desplazamientos.

OPE 2025

INGESA ha señalado, como ya había informado a la Mesa Sectorial, que las bases que regirán la convocatoria de la OPE 2025 y el reparto por categorías profesionales de las plazas que se convocarán han sido trasladados a la Dirección General de Función Pública para su aprobación, tras el acuerdo unánime alcanzado por el INGESA y las organizaciones sindicales presentes en su Mesa Sectorial.

Esta OPE contempla 145 plazas de personal estatutario fijo, con destino en los centros e instituciones sanitarias del INGESA, de las que 21 serán ofertadas por el turno de promoción interna (2 de cupo) y 124 serán cubiertas mediante acceso libre (10 de cupo).

El criterio fundamental que se ha seguido para determinar el número de plazas es el de las fechas de finalización de los nombramientos de interinidad sobre plaza vacante realizados tras la modificación en 2022 del régimen legal de la temporalidad en el SNS, de forma que la duración máxima de las interinidades no exceda de tres años.