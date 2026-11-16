Un informe sitúa en un 6,56 la nota media de la sanidad española y señala la transformación digital como reto pendiente

Imagen de la presentación del informe. - FUNDACIÓN ECONOMÍA Y SALUD

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Economía y Salud ha presentado este lunes en el Senado los resultados del informe 'Índice FES 2026', que otorga una puntuación media de 6,56 a los servicios sanitarios en España y sitúa las alternativas a la hospitalización y la atención domiciliaria como los ámbitos más desarrollados, mientras que las tecnologías y la transformación digital representan el área con mayor recorrido de mejora.

"Este resultado permite concluir que el SNS presenta un buen funcionamiento global y que, en general, los servicios regionales de salud muestran fortalezas en sus ámbitos asistencial principales, los cuales constituyen el núcleo operativo y la razón de ser de su actividad. Los resultados reflejan una clara orientación hacia la mejora continua, materializada en la implantación progresiva de nuevas estrategias e iniciativas dirigidas a fortalecer el sistema sanitario y mejorar su capacidad de respuesta", indica el documento.

Además, el informe ofrece una hoja de ruta con medidas concretas para avanzar hacia una gestión más eficiente, equitativa y orientada a los resultados en salud. "Solo conociendo con rigor dónde nos encontramos y qué evolución hemos llevado podremos avanzar en la búsqueda de la excelencia, los mejores resultados en salud y la mayor eficiencia posible", ha destacado el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez.

En este contexto, Giménez ha hecho un llamamiento al consenso político: "La Sanidad es una cuestión de Estado que exige un Pacto cuyas bases estén por encima de ideologías concretas, para centrarnos en lo que realmente importa: la salud de las personas y la colaboración estrecha para lograrlo. Hay que superar la polarización actual, ya que impide o dificulta estos objetivos".

El trabajo destaca que España parte de un sistema "sólido" de iniciativas o capacidades y que su principal reto es conseguir que las capacidades existentes se conecten y se refuercen mutuamente. Así, indica que la fortaleza en atención domiciliaria necesita tecnología interoperable y analítica.

Asimismo, subraya que la transformación digital necesita profesionales "preparados" y nuevos modelos organizativos. Además, considera que la humanización necesita participación efectiva del paciente.

Por otra parte, defiende que la prevención necesita inteligencia poblacional, mientras que la coordinación sociosanitaria precisa información compartida y las estrategias requieren liderazgo, evaluación e incentivos alineados.

"La próxima etapa de mejora del sistema sanitario español debería caracterizarse menos por la creación de nuevas estructuras y más por potenciar las existentes. El salto cualitativo estaría en pasar a un sistema capaz de aprender de sus datos, anticiparse a las necesidades, coordinar recursos sanitarios y sociales, reconocer a sus profesionales y orientar de forma sistemática sus decisiones hacia resultados en salud, calidad y valor para la ciudadanía", concluye el informe.