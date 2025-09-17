Un informe señala que España es el país europeo con los seguros de salud más baratos y con las coberturas más amplias

ASPE advierte de que esta situación pone en peligro la sostenibilidad del sistema

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

España es el país europeo con los seguros de salud privados más baratos y que ofrecen mayores coberturas, según indica el informe 'Estudio comparativo del seguro de salud en España con países de su entorno', presentado este miércoles en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, y que cuenta con el apoyo de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

El estudio comparativo europeo sitúa a España como el país con pólizas de salud más accesibles, con primas entre 69 y 198 euros mensuales, por debajo de Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. De hecho, resalta que los países del entorno europeo llegan a tener pólizas medias un 79 por ciento más caras.

Además, el texto indica que las coberturas en España incluyen servicios esenciales como Atención Primaria, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y tratamientos avanzados.

"Hemos comprobado que España se sitúa como el país que tiene primas más accesibles y a la vez con mayores coberturas. Por ejemplo, en Reino Unido las primas son más elevadas y nivel de cobertura inferior", ha resaltado durante la presentación Sonia Juárez, de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid.

Según el documento, la prima media mensual ajustada al PIB de España sitúa a España como el país con la prima más baja, con 116 euros, seguido de Italia (147); Reino Unido (172); Portugal (231); Suiza (253), mientras que de Suecia no se dispone de datos.

Para comparar estos datos los autores del estudio han seleccionado países con dos modelos sanitarios diferentes. En Europa existen dos grandes tipos de sistemas sanitarios, el 'Beveridge', que se caracteriza por ofrecer universalidad, equidad y acceso gratuito a la sanidad para todos los ciudadanos, financiado a través de impuestos generales. Este modelo es el que tienen Italia, Reino Unido, Suecia y Portugal. Por otra parte, está el modelo 'Bismarck', que es el que tiene un seguro social obligatorio, financiado por las cotizaciones de trabajadores y empleadores, como es el caso de Suiza.

UN 26% DE ESPAÑOLES CUENTA CON SEGURO MÉDICO PRIVADO

En términos de penetración, España alcanza un 26 por ciento de la población cubierta, una cifra similar a la de Portugal (27%) y superior a Italia (20%), Reino Unido (11%) y Suecia (10%). El caso suizo es excepcional, con un 80 por ciento debido a la obligatoriedad del seguro básico.

A pesar de esa penetración, los autores señalan que España se encuentra, junto a Reino Unido, entre los pocos países analizados que no ofrecen incentivos fiscales individuales a la contratación de seguros de salud. Italia, Portugal, Suecia y Suiza si contemplan deducciones o beneficios fiscales para quienes optan por cobertura privada. En España, los únicos incentivos existentes están vinculados a seguros colectivos, apuntan.

En cuanto a los copagos, pese a su proliferación en algunas polizas, el documento refleja que la mayor parte no suelen contar con copagos relevantes, algo que si ocurre en Portugal e Italia. Sin embargo, los periodos de carencia más restrictivos si se dan en España, siendo en algunos casos similares a los existentes en Portugal e Italia.

ESPAÑA TIENE UN MODELO ÚNICO POR LA EXISTENCIA DE MUTUAS

El estudio subraya la singularidad del modelo español. El seguro privado tiene un papel mayoritariamente suplementario, como en el resto de los países de modelo 'Beveridge'. Sin embargo, en España se combina con un uso complementario y, en algunos casos, sustitutivo, gracias, en este caso, a la existencia de mutualidades administrativas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) que permiten a funcionarios elegir libremente entre la red pública o la privada con igualdad de prestaciones. Se trata de un modelo único en Europa.

Otro factor diferencial es el peso del seguro colectivo: más de la mitad de las pólizas en España se contratan a través de empresas. En países como Reino Unido, Suecia o Suiza, por el contrario, este modelo tiene una presencia marginal.

"PELIGRA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA"

Dentro de las conclusiones del estudio, los expertos de la Cátedra universitaria alertan de que este bajo precio de las pólizas puede convertirse en "un arma de doble filo". Si bien consideran que favorece el acceso y la extensión del seguro privado, circunstancia que en España se vive en los últimos años, también podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema y comprometer la capacidad de las aseguradoras de mantener un equilibrio entre accesibilidad, calidad y equidad en la prestación.

En este sentido, el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, ha advertido de que estos datos ponen en peligro la sostenibilidad actual del sistema en España: "Nuestro servicio tiene que ser un sistema que sea sostenible a futuro, no puede estar compitiendo permanentemente en precio".

Rus ha explicado que la principal motivación de la elección de los pacientes para tener un seguro de salud es la accesibilidad, algo que se está viendo perjudicando actualmente. "Creo que en modelos de este tipo, donde la póliza cada vez se hace más barata y se compite en precio, va eliminando esa accesibilidad", ha manifestado.