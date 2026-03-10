La industria de tecnología sanitaria se posiciona como "socio estratégico" de los jóvenes directivos

Iniciativa Fenin-SEDISA. - FENIN Y SEDISA

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas generaciones de directivos destacan que la industria de tecnología sanitaria es un "socio estratégico" para los hospitales, de forma que su papel va más allá de la de proveedor, según han señalado la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) a partir de un encuentro con jóvenes directivos.

"El sector de tecnología sanitaria es un aliado de las gerencias y direcciones en la optimización de los recursos hospitalarios. Las soluciones innovadoras que desarrolla nuestra industria facilitan la mejor eficiencia organizativa y asistencial en estos centros, y contribuyen a resolver retos actuales", ha afirmado el secretario general de Fenin, Pablo Crespo.

Ambas entidades han plasmado en un documento las conclusiones del encuentro, que contó también con representantes del Comité de Antiguos Alumnos de SEDISA (ALSEDISA), con el objetivo de que sirva como hoja de ruta que consolide organizaciones sanitarias más sostenibles, tecnológicamente avanzadas y centradas en el valor para el paciente.

Los jóvenes directivos coinciden en que el modelo asistencial se encuentra en un "punto de inflexión", en el que se deben tener en cuenta los "cambios tecnológicos, demográficos y culturales" que están impactando en el sistema. En este punto, destacan la necesidad de reforzar la planificación estratégica mediante procesos participativos que involucren a todos los nuveles de gestión y profesionales.

También abogan por avanzar hacia estructuras más flexibles y coordinadas, un aspecto en el que han valorado especialmente el concepto de "hospital líquido", por el que se trascienden los límites físicos del centro para acercar la atención al domicilio del paciente. En este modelo asistencial, tienen un papel clave innovaciones tecnológicas como la telemedicina y las tecnologías de monitorización remota.

Para avanzar hacia el mejor aprovechamiento de los recursos hospitalarios (económicos, humanos y asistenciales), insisten en la necesidad de promover una medicina personalizada y preventiva que anticipe la enfermedad y descargue la presión asistencial, con el apoyo de las soluciones innovadoras que desarrolla la industria.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, "MOTOR IMPRESCINDIBLE"

Los jóvenes directivos identifican la innovación tecnológica como un "motor imprescindible" del cambio. Además, apuntan la necesidad de extender la "cultura de la innovación" a todos los empleados del hospital, a trvaés de la profesionalización y formación, y trabajar en una incorporación ágil.

En este objetivo, indican que es clave la creación de departamentos específicos de Compra Pública de Innovación (CPI), que cuenten con equipos multidisciplinares formados por ingenieros, economistas, juristas y otros expertos.

Relacionado con la incorporación de innovación, los directivos señalan que la compra pública basada en valor es uno de los grandes desafíos del sistema sanitario. Pese a que existe conciencia sobre su importancia, su aplicación práctica sigue siendo limitada, según puntualizan en el documento.

Los jóvenes directivos también abordan la financiación de la sanidad, apuntando a la "necesidad" de "repensar" el modelo actual para hacerlo más sostenible y eficiente desde la colaboración público-privada.

"Los sistemas sanitarios se encuentran en un momento decisivo de transformación. La incorporación de la innovación tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos asistenciales o la aparición de nuevos modelos de atención obligan a repensar profundamente la forma en la que se organizan y gestionan nuestras organizaciones sanitarias", ha comentado el presidente de SEDISA, José Soto.

Según ha resaltado, la figura de los directivos de salud juega un papel "absolutamente estratégico" en este contexto, al ser quien garantizar que la innovación llegue al sistema de forma "eficiente, segura y orientada a generar valor real".

DESAFÍOS: RECAMBIOS GENERACIONAL

El documento también detalla los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes directivos, destacando entre ellos la necesidad de un recambio generacional en los puestos de dirección que, en la actualidad, sigue siendo testimonial.

Para revertir esta situación, los directivos afirman que se requiere ofrecer proyectos atractivos que atraigan a las nuevas generaciones y no atiendan solo la retribución económica, sino que contemplen otros factores relacionados con la calidad de vida, así como una mayor oferta formativa en gestión que favorezca la profesionalización.

Con todo, los asistentes al encuentro valoraron positivamente los beneficios de promover foros como este, que facilitan el intercambio de ideas y experiencias entre gestores y directivos.

El presidente de ALSEDISA, Marcos Hernández, ha afirmado que los jóvenes gestores sanitarios están "especialmente sensibilizados" con la visión de que su labor es "una herramienta" para mejorar los resultados en salud, optimizar recursos y garantizar la sostenibilidad del sistema.