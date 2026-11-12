El impulso de un plan nacional contra desabastecimientos, entre las propuestas de Cofares al próximo Gobierno - COFARES

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de distribución farmacéutica Cofares ha trasladado a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre, de las que saldrá el próximo Gobierno, 15 propuestas "para fortalecer la autonomía estratégica en salud durante la próxima legislatura", entre las que se halla "un plan nacional contra desabastecimientos".

"Planteamos fórmulas concretas, realistas y efectivas para blindar el suministro de fármacos críticos y al sector de la distribución farmacéutica; anticipar desabastecimientos y consolidar reservas estratégicas en nuestro país", ha indicado el presidente de la cooperativa, Eduardo Pastor, quien ha añadido que son "temas trascendentales para la salud pública que deben estar entre las prioridades de la agenda política".

Según ha manifestado, el objetivo de la estrategia es que refuerce la capacidad logística, de almacenamiento, trazabilidad y anticipación de la distribución farmacéutica frente a tensiones de suministro y medicamentos falsificados, con posibilidad de incentivos fiscales a las empresas de distribución autorizadas que inviertan en esas capacidades.

Así, y con la meta de proteger el modelo farmacéutico español y la distribución, ha manifestado que "la salud debe tratarse como un asunto de seguridad nacional", por lo que la distribución farmacéutica de gama completa debe ser "un escudo vital para la soberanía sanitaria de España". En este contexto, ha destacado "la fórmula de éxito que supone el binomio distribución farmacéutica de gama completa y farmacia comunitaria".

Es "una alianza que garantiza el acceso diario a medicamentos y productos de salud en cualquier punto de España, asegurando la cohesión territorial", ha continuado, para agregar que, "además, actúa como un pilar indispensable en la protección de la salud pública".

RECONOCER A LA DISTRIBUCIÓN COMO SERVICIO ESTRATÉGICO

Por todo ello, Cofares cree necesario reconocer por norma con rango de ley la condición de servicio estratégico y de interés general de la distribución de gama completa, e incorporar de forma estable a la distribución y a la farmacia en la gestión sanitaria, asistencial y logística del Estado. Junto a ello, es necesario un plan de viabilidad para la farmacia rural y las de menor volumen de actividad.

"Impulsar de forma coordinada con las comunidades autónomas protocolos de colaboración entre farmacias y centros de Atención Primaria con prioridad en el medio rural" para "reforzar el seguimiento de pacientes crónicos, la adherencia terapéutica y la atención de proximidad"; y "fomentar un programa nacional con rango de política de seguridad nacional, coordinada con la Unión Europea (UE), que contemple reservas de medicamentos esenciales, críticos y estratégicos, vacunas y preparación ante emergencias sanitarias", son otras de las metas.

Además, ha solicitado garantizar que cualquier reforma del sistema de fijación de precios de los fármacos no penalice a quien tiene la obligación de mantener las existencias de todo el catálogo y de su abastecimiento al mercado. "Para ello, las futuras reformas incluirán mecanismos que garanticen la viabilidad de todos los agentes que participan en la cadena de valor del medicamento", ha propuesto.

En cuanto a la dispensación de medicamentos hospitalarios, ha indicado que, nuevamente en colaboración con las regiones, es oportuno reforzarla en la farmacia comunitaria más cercana al paciente y elegida por el mismo, para lo que se debe contar con el sector de la distribución como garante de trazabilidad y seguridad de los fármacos. También, aboga por regular que la dispensación con entrega informada en el domicilio siempre se realice por un farmacéutico desde la farmacia, para garantizar conservación, custodia y trazabilidad.

MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL

Otras medidas expuestas por Cofares son reforzar el papel de la red de farmacias comunitarias en las políticas de salud pública de prevención, protección de la salud y uso racional del medicamento, así como la presencia de la farmacia y la distribución en el espacio nacional de datos de salud, como fuentes y destinatarias de información. A ello se añade la necesidad de garantizar que la trazabilidad, custodia, transporte y dispensación de medicamentos de uso humano y uso animal se realicen exclusivamente a través del canal farmacéutico.

Al hilo, considera requerible que, de forma consensuada con las comunidades autónomas, se asegure una aplicación homogénea en todo el territorio de la normativa de prescripción y dispensación de fármacos de uso animal, preservar la separación entre prescripción y dispensación, y reforzar el papel del veterinario con el farmacéutico impulsando una comunicación fluida que beneficie tanto al propietario (tutor), como al animal de compañía.

"Permitir, con carácter excepcional y principalmente en zonas rurales, que las clínicas veterinarias y explotaciones ganaderas puedan disponer de un botiquín o depósito de medicamentos, siempre vinculados a una oficina de Farmacia y autorizado por la autoridad sanitaria de las comunidades autónomas", es una alternativa a tener en cuenta, ha indicado, para añadir que se debe "garantizar la trazabilidad completa del medicamento de uso animal, desde la prescripción hasta la dispensación, e impulsar el uso racional de antibióticos en animales".