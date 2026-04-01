Illa defiende la ley de eutanasia tras la presunta investigación del Gobierno de Trump por el caso de Noelia Castillo

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles la ley de eutanasia española como "avanzada y ejemplar" ante "cualquier ataque malintencionado", en respuesta a la supuesta investigación que habría iniciado la Administración estadounidense para conocer actuación española en el caso de la joven Noelia Castillo, quien recibió la pasada semana la ayuda médica para morir que había solicitado en 2024.

Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press después de que el 'New York Post' haya publicado que la Administración estadounidense ha pedido explicaciones a España por la aplicación de la ley española de eutanasia en ese caso.

"Defenderemos con toda la firmeza a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario ante cualquier ataque malintencionado que quiera estropear su valía y actuación. Defendemos el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo", ha dicho el presidente catalán.

Por su parte, fuentes del Govern han explicado que las valoraciones de Illa no solo responden a su condición de presidente de la Generalitat, sino al hecho de que, durante su etapa como ministro de Salud, impulsó la ley de eutanasia española a la que se acogió la joven barcelonesa y que recibió la semana pasada en un hospital catalán.