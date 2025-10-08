Igualdad otorga al CNIC un distintivo para reconocer el desarrollo de políticas igualitarias dentro de su estructura - CNIC

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha otorgado este miércoles al director de Investigación Básica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Vicente Andrés, el distintivo 'Igualdad en la Empresa' como reconocimiento al desarrollo de políticas igualitarias dentro de su estructura.

Este reconocimiento ha sido entregado en una jornada organizada por el Instituto de las Mujeres, organismo adscrito a Igualdad, e implica que el CNIC mantendrá su titularidad durante cinco años, en los cuales deberá conservar y acreditar el nivel de excelencia en esta materia.

Además, supone su incorporación a la Red de empresas con distintivo 'Igualdad en la Empresa' (Red DIE), un foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, dinamizado por el Instituto de las Mujeres, que, tras la convocatoria actual, cuenta con un total de 197 integrantes.

Esta red incluye empresas de diversos tamaños y sectores, con un 38 por ciento de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), todas con el objetivo común de promover la igualdad efectiva en el trabajo. Asimismo, suman 436.000 personas trabajadoras, con un 48 por ciento de mujeres.

A través de su Plan de Igualdad, el CNIC busca promover el respeto y difundir el principio de igualdad; velar por la aplicación de códigos éticos y procedimientos que la favorezcan; y aplicar políticas para evitar discriminación en la selección de personal, en los salarios, en la prevención de riesgos, en materia de conciliación, y en todas las iniciativas y actividades que implican relaciones con terceros, como los concursos públicos y los convenios, mediante informes específicos de impacto de género.