Igualdad estudia un decreto contra bulos sobre el aborto para garantizar "información veraz y científica" a las mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el V Foro Iberoamericano de Género, a 18 de septiembre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España) - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad estudia un decreto contra los bulos sobre el aborto para garantizar "información veraz, basada en la ciencia" a las mujeres.

"Estamos estudiando un reglamento, un decreto para incidir en la necesaria información de las mujeres, una información veraz, una información basada en la ciencia y sin bulos ni otro tipo de consideraciones que sabemos que se están reproduciendo en no pocos lugares", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso', celebrado en el Ministerio de Sanidad.

De esta forma, Redondo ha tildado de "imprescindible" que las mujeres tengan la información "suficiente y necesaria" para tomar "responsablemente" la decisión de abortar, "sin tutelas, sin ese paternalismo que sistemáticamente se impone a las mujeres".

Asimismo, ha defendido la libertad de las mujeres "en un momento especialmente sensible e intenso" frente a la "ola reaccionaria". En este punto, ha recordado las movilizaciones del 'Tren de la Libertad' en 2014, cuando la sociedad civil evitó la modificación de la ley de plazos de 2010 impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón.

"Esa marea feminista, esa marea de igualdad, esa marea en pro de la defensa de las mujeres, de nuestra dignidad, de nuestros derechos, de la libertad sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestro proyecto de vida, marcó un antes y un después", ha subrayado.

En esta línea, ha criticado las políticas impulsadas en comunidades autónomas dirigidas por el Partido Popular y Vox. Como ejemplos, ha citado las propuestas sobre "la escucha fetal" en Castilla y León, así como las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de las que ha asegurado que recuerdan a "momentos terribles de la historia de España como el franquismo", en los que la capacidad económica determinaba la posibilidad de desplazarse al extranjero para interrumpir el embarazo.

Por otro lado, la titular de Igualdad ha insistido en la importancia de blindar el aborto en la Constitución, dentro de los derechos prestacionales. "Eso es lo que ahora mismo no está garantizado, eso es lo que está en cuestión en nuestro país y, por lo tanto, tenemos que encaminarnos valientemente a garantizar la igualdad de derechos y la igualdad del derecho a la interrupción voluntaria del abrazo en la Sanidad Pública", ha recalcado.