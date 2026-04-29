Igualdad apoya a AMAMA para conseguir mejoras en cribados de mama y el "resarcimiento" de las "víctimas de negligencia"

Imagen de archivo de la presidenta de Amama, Ángela Claverol, atendiendo a los medios de comunicación. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), Ángela Claverol, ha señalado este miércoles que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha comprometido a trabajar junto a otros ministerios para cumplir las demandas de las pacientes, que incluyen mejoras en los procesos de cribado y el "resarcimiento" de las "víctimas" de "negligencia".

"Seguimos en la lucha de conseguir las mejoras para las pacientes con cáncer de mama en Andalucía", ha subrayado Claverol en declaraciones a los medios después de reunirse con Redondo, a quien ha trasladado una serie de reclamaciones "que no son específicas" de su cartera, pero ante las que puede actuar "como vehículo" en los distintos ministerios competentes.

Entre las demandas de AMAMA, su presidenta ha apuntado a monitorizar el acceso a los cribados de cáncer de mama. "Sabemos que hay mujeres que no las llaman, que las llaman cuando tienen 50 y ya no las llaman hasta que tienen 56", ha aseverado. También ha reclamado un "acto único" que incluya mamografía, ecografía y biopsia "desde BI-RADS 3".

"Sería lo justo para evitar la tragedia que ha ocurrido en Andalucía", ha sostenido Claverol, que se ha sumado a la petición de adelantar las mamografías en toda España a los 45 años, ya que "el cáncer cada vez es en chicas mucho más jóvenes". Asimismo, ha instado a auditar y monitorizar las listas de espera para que "ninguna mujer" tenga que "esperar dos, tres, cuatro meses" una prueba.

En paralelo, ha reclamado que se destine el 2,5 por ciento del presupuesto de sanidad a investigación del cáncer de mama y del cáncer en general. "No podemos olvidar que se sigue muriendo gente de cáncer y que todos tenemos derecho a vivir. Y creemos firmemente que en la investigación está la clave para no morirnos", ha resaltado.

Claverol también ha señalado la necesidad de garantizar la presencia de psicooncólogos y fisioterapeutas en la sanidad pública; la financiación de medicamentos, cremas, fórmulas magistrales, sujetadores postmastectomía y pelucas; y el acceso a los tratamientos quimioterápicos ensayos clínicos que hay en Europa.

Por otra parte, ha demandado un "canal preferente" para las incapacidades por cáncer de mama, a fin de evitar demoras en la resolución de estos procesos. Además, ha pedido adaptaciones para volver a la vida laboral después del cáncer, que se creen planes de empleo protegido para pacientes y que se cumpla el derecho al olvido oncológico.

RESARCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS

Claverol ha enfatizado la demanda de "resarcimiento" de las "víctimas" por parte de "cualquier gobierno que haya cometido una negligencia en la gestión sanitaria". "Que no tengan que ir a juicio, que en seis meses esté resuelto, que su equipo jurídico conteste en seis meses, y me da igual el gobierno que sea", ha indicado porque "habrá mujeres que se mueran antes de llegar a juicio".

Además, ha confirmado que la demanda anunciada a principios de abril contra la Junta de Andalucía se está preparando y "todas las mujeres" afectadas por los fallos en los cribados se van a sumar a ella porque "no hay otra manera de resarcir a una víctima". "Si existiera la fórmula de 'el que ha cometido esto no vuelve a gobernar más', a lo mejor hubieran cogido esa", ha referido para subrayar que no se van a "rendir" ni las van a "callar".

Preguntada por si confía en que haya mejoras en la sanidad andaluza después de la crisis de los cribados y en el marco de las próximas elecciones autonómicas, Claverol ha alertado de que la sanidad en Andalucía "está destrozada" y le "da igual quien gane" los comicios porque su deseo es "que se arregle el problema".

"Yo tengo confianza en que a algún gobierno, a lo mejor alguna vez, les importen las mujeres con cáncer de mamá. Y me da igual el que sea. Sí, sí tengo confianza. Bueno, tengo esperanza, porque nos duele la boca de decir todo lo que está pasando y lo único que conseguimos es que nos insulten, nos amedranten, nos amenacen, nos pongan por las redes sociales a caldo los que no están de acuerdo con una sanidad pública y de calidad", ha detallado.

En esta línea, se ha mostrado crítica con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y ha señalado que el balance de su gestión en la sanidad "son 360 mujeres con cáncer de mama avanzado y metastásico, tres muertas ya probadas y tres que se están estudiando".

Asimismo, ha referido que lo que ha sucedido en Andalucía con los cribados "no pasaría" en una comunidad autónomas "donde importe la sanidad pública". "A lo mejor al que está gobernando en Andalucía le parecen más interesantes los toros, la feria, la Semana Santa o cualquier otra cosa que la sanidad pública. No lo sé porque como no ha dicho nada y, a día de hoy, no ha dado respuesta y dice que no llega a un arreglo con nosotros. Pero si el único arreglo que hay es que lo arregles", ha aseverado.