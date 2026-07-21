Hub Alzheimer Barcelona pide al Gobierno reconsiderar la no financiación de nuevos fármacos contra el Alzheimer

Archivo - Fachada de la sede del Ministerio de Sanidad, a 5 de enero de 2024, en Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hub Alzheimer Barcelona (HUB) ha enviado una carta abierta al Ministerio de Sanidad, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y a las consejerías de Salud de las comunidades autónomas para que reconsideren la no inclusión de los fármacos 'lecanemab' y 'donaremab' en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El HUB, formado por Ace Alzheimer Center Barcelona, BarcelonaBeta Brain Research Center, Fundació Pasqual Maragall, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, Hospital del Mar y Hospital Vall d'Hebron, ha expresado su "preocupación" por una decisión que puede restringir el acceso a los primeros tratamientos autorizados capaces de modificar el curso de la enfermedad a aquellos que puedan acceder a ellos por la vía privada.

El Ministerio de Sanidad aseguró la semana pasada que la falta de acuerdo con las compañías farmacéuticas sobre un techo de gasto compartido impidió cerrar la financiación pública, al tiempo que subrayó que mantiene su disposición a seguir negociando para incorporar estos tratamientos al SNS cuando se den las condiciones adecuadas.

Hub Alzheimer Barcelona ha dicho que son conscientes que estos medicamentos no curan la enfermedad, que su beneficio se limita a retrasar la evolución y que presentan riesgos que exigen una selección rigurosa de los pacientes.

Sin embargo, ha recordado que son fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y que las agencias reguladoras han concluido que administrados a los pacientes adecuados y bajo condiciones establecidas, su balance beneficio-riesgo es "favorable".

"No aceptaríamos que una persona fuese privada de un tratamiento por el hecho de sufrir una enfermedad minoritaria. Tampoco podemos aceptar que lo sea porque su enfermedad es demasiado frecuente y propia de la edad avanzada", ha asegurado.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN GRADUAL

Hub Alzheimer Barcelona ha dicho que tampoco está justificado presentar su implementación como "un salto incontrolable hacia un escenario de colapso", y ha subrayado que no se propone tratar de manera inmediata e indiscriminada a todas las personas con Alzheimer, ya que la población autorizada es muy limitada.

Los integrantes de HUB han pedido un plan nacional de implementación gradual, seguro y equitativo, una inversión específica en personal, diagnóstico y capacidad asistencial que prepare el SNS para estos tratamientos y la puesta en marcha de un Plan Alzheimer específico y dotado de financiación.