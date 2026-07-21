La hostelería rechaza el inicio del trámite parlamentario para la prohibición de fumar en terrazas

Archivo - Una persona fuma en una terraza - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hostelería ha mostrado su "disconformidad" con la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, por la que se inicia el trámite parlamentario para la posible prohibición de fumar en terrazas, según informa Hostelería de España en un comunicado.

En concreto, la patronal hostelera ha precisado que esta aprobación por parte del Consejo de Ministros no supone la entrada en vigor de la prohibición de manera inmediata, sino que marca el inicio del trámite parlamentario establecido.

De esta forma, Hostelería de España ha indicado que esta medida tendría una "eficacia muy limitada" y precisa que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos.

En el contexto actual, los hosteleros han señalado que actualmente existe una "buena convivencia" entre fumadores y no fumadores en las terrazas. Según una encuesta realizada por 40dB junto con Hostelería de España el pasado año, un 69,3% de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas para reducir el consumo de tabaco que las prohibiciones directas.

EFECTO NEGATIVO A NIVEL INTERNACIONAL Y TURÍSTICO

Por otro lado, Hostelería de España ha alertado del impacto negativo que esta medida puede tener para el turismo y la imagen internacional del país, ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde solo Suecia mantiene una prohibición total similar.

Así, recuerda que países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo.

La patronal hostelera cree que se generaría "especial confusión" entre los millones de turistas que visitan España cada año -cerca de 97 millones de turistas en 2025-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos.

Asimismo, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar "situaciones indeseadas" con la clientela.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha reiterado la "voluntad de diálogo" con las autoridades e insta a todas las fuerzas políticas a valorar todos estos hechos. "La convivencia, el respeto y el sentido común debe seguir liderando la convivencia entre nuestros clientes", ha señalado.

"Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes", ha recordado.

LAS PLAYAS SE UNEN A LOS ESPACIOS LIBRES DE HUMO De esta forma, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley del tabaco, cuya principal novedad con respecto a la primera es la ampliación a las playas marítimas y fluviales los espacios libres de humo, entre los que ya se incluían las terrazas de bares y restaurantes como propuesta en este sentido.

Este texto, que será ahora remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria, busca "dar el siguiente paso para ampliar el derecho a respirar aire limpio", así como "responder a los nuevos productos y especialmente proteger a las nuevas generaciones", según ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha añadido que España siempre ha estado "a la vandguardia" en la lucha contra el tabaco.

"Equiparar la regulación de productos relacionados con el tabaco" es uno de los principales objetivos, ha indicado al respecto de esta norma, que también recoge en su reformulación la limitación de la venta y suministro de productos relacionados con el tabaco a tiendas especializadas, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior. De hecho, este aspecto será concretado a través de una orden ministerial de posterior publicación.

De esta manera, y tras su primer visto bueno en Consejo de Ministros, que se produjo en septiembre del pasado año, este proyecto de ley por el que se modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, cuenta con tres objetivos fundamentales, siendo el primero el citado de ampliar las zonas en las que no se podrá fumar. Además, busca reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

En este sentido, y según fuentes ministeriales, esta actualización, que se enmarca en el 'Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027', responde a los cambios producidos en los patrones de consumo, especialmente entre la población joven. En concreto, se ha producido un auge de nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los elementos a base de hierbas para fumar o 'shisha', las bolsas de nicotina y otros productos que imitan o se asocian al acto de fumar.

En primer término, este texto legal prohíbe fumar también en otros lugares, como piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo -salvo durante su uso exclusivamente personal- y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos. Entre estos últimos se incluyen teatros, cines, conciertos y otros eventos, también cuando tengan lugar al aire libre.

En cuanto al aspecto de la publicidad, el proyecto de ley refuerza las restricciones a esta, así como a la promoción y el patrocinio del tabaco, de los dispositivos para su consumo y de los productos relacionados.

El apartado más novedoso se recoge en los puntos de venta, y es que no podrán realizarse acciones en escaparates ni utilizarse cartelería que, por sus características o ubicación, sea visible o percibida desde el exterior de los estancos y tiendas especializadas.