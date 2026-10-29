Los hospitales madrileños atienden a 98 pasajeros heridos y cuatro de ellos siguen en la UCI

Accidente de tren en Urda (Toledo) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales madrileños han atendido a un total de 98 pasajeros heridos en el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Tolego), cuatro de los cuales permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En concreto, cuatro personas permanecen ingresadas en la UCI de los hospitales 12 de Octubre, Getafe, La Paz e Infanta Sofía, según el balance facilitado por el Gobierno regional.

El casi centenar de heridos han recibido asistencia sanitaria en los La Paz, 12 de Octubre, Getafe, Puerta de Hierro, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz y Hospital del Henares, Hospital del Tajo, Hospital de Fuenlabrada, Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Infanta Sofía, Hospital de Villalba y Hospital Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Hospital de Alcorcón y Gómez Ulla.

Además, diez personas fueron atendidas este miércoles en el puesto sanitario avanzado del Summa 112 montado en el lugar del siniestro.

El llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid para acudir a donar sangre para atender las necesidades del accidente e incrementar las reservas recibió la respuesta de un total de de 4.100 ciudadanos que respondieron acudiendo a donar.