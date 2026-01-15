El Hospital Universitario San Rafael y la Fundación Hospitalarias Madrid firman un acuerdo por la atención sanitaria

El acuerdo suscrito entre el director gerente del Hospital Universitario San Rafael, César Téllez y por el director gerente de Fundación Hospitalarias Madrid, el doctor Antonio Alemany. - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Rafael y la Fundación Hospitalarias Madrid | Hospital General Universitario han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para mejorar la atención en el paciente, en lo que se incluye la asistencia sanitaria, la calidad de la atención y un modelo de trabajo conjunto centrado en las personas.

Este acuerdo ha sido suscrito entre el director gerente del Hospital Universitario San Rafael, César Téllez y por el director gerente de Fundación Hospitalarias Madrid, el doctor Antonio Alemany. Con este compromiso, los dos centros cooperarán en la suma de capacidades, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de proyectos comunes. Así, promoverán iniciativas orientadas a la mejora de la atención asistencial, el fortalecimiento de las buenas prácticas clínicas y organizativas, y la optimización de recursos.

El director gerente del Hospital Universitario San Rafael ha comentado que ambos centros tienen una forma muy similar de entender la asistencia sanitaria. "Compartimos valores profundamente arraigados, una misma inspiración cristiana y una vocación común de servicio a la persona, especialmente a los más vulnerables", ha especificado. Por su parte, el director gerente de Fundación Hospitalarias Madrid ha explicado que esta colaboración les permitirá "trabajar de una manera coordinada y ofrecer una atención más humana, cercana y coherente" que ofrezca "la excelencia" a la sociedad.

Las dos instituciones tienen una visión común sobre la asistencia sanitaria basada en "la hospitalidad, el respeto, la calidad y la atención integral a la persona".