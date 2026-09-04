El Hospital Universitario de Ceuta contará con un equipo de apoyo terapéutico para los sanitarios y traductores

Archivo - Imagen de recurso de un hospital. - CECILIE_ARCURS // ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha informado este viernes de que el Hospital Universitario de Ceuta contará con un equipo de apoyo terapéutico para ayudar a gestionar la salud mental de los profesionales sanitarios y contratará traductores.

Estas medidas fueron trasladadas en la reunión que mantuvieron este jueves el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Isabel Muñoz; los responsables sanitarios de Ceuta y los representantes de los profesionales ceutíes presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Según el SAE, que ha destacado que las medidas anunciadas responden a las reivindicaciones del sindicato, Javier Padilla manifestó un compromiso firme para continuar reforzando los efectivos y para realizar una valoración de las contrataciones de Promoción Interna Temporal, de manera que se puedan ampliar sin que la bolsa de trabajo se vea afectada.

Esta demanda se une a otras pendientes de resolución, como la declaración de puestos de difícil cobertura para el personal del Hospital Universitario de Ceuta.

"Desde SAE agradecemos las medidas anunciadas que, confiamos, se materialicen con la mayor prontitud y, tal y como hemos exigido, esperamos que, en la próxima Mesa Sectorial, se aprueben las reivindicaciones que aún tenemos pendientes, pues es fundamental para aliviar la carga de trabajo de los profesionales, ajustar las ratios a la realidad asistencial y, de esta manera, mejorar la calidad de los servicios sanitarios", han destacado las responsables autonómicas de SAE Ceuta María Dolores Domínguez y Rosa de la Borbolla.