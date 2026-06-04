HM Hospitales y la Universidad de Alcalá descubren en Atapuerca una necrópolis infantil única de hace 5.000 años

Archivo - Yacimiento de La Gran Dolina, en Atapuerca, en la provincia de Burgos. - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá ha identificado restos de al menos 14 individuos infantiles de hace entre 5.000 y 4.500 años en la Sierra de Atapuerca; se trata de la primera necrópolis infantil calcolítica documentada hasta la fecha.

El hallazgo, localizado en la Galería del Sílex, aporta una evidencia única sobre las prácticas funerarias de las primeras comunidades metalúrgicas y confirma que los niños pequeños recibían un tratamiento diferenciado en la Edad del Cobre.

"Este hallazgo nos proporciona, por primera vez, una evidencia directa de que los individuos infantiles recibían un tratamiento funerario diferenciado durante el Calcolítico. Hasta ahora era una hipótesis basada en la ausencia de restos en otros yacimientos, pero la Galería del Sílex nos permite confirmarlo con datos sólidos", señala Antonio Molina Almansa, primer autor del trabajo e Investigador de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá.

En total, los investigadores han documentado al menos 16 individuos, de los cuales 11 corresponden a menores de seis años, tres a niños de entre siete y nueve años y dos a adultos. Esta singular distribución demográfica convierte el yacimiento en una necrópolis infantil excepcional y única en el contexto europeo.

"Lo más relevante de este descubrimiento no es solo su excepcionalidad desde el punto de vista arqueológico, sino lo que nos dice sobre estas comunidades. La presencia mayoritaria de niños en este espacio sugiere una especial atención hacia la infancia, que probablemente tenía un significado social y simbólico más complejo de lo que pensábamos", destaca Mercedes Conde Valverde coautora de la investigación y directora de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá.

Para el doctor Alfredo García, jefe de Servicio de Otorrinolaringología de HM Hospitales: "Este descubrimiento demuestra cómo la investigación interdisciplinar puede aportar nuevas respuestas sobre aspectos esenciales de la evolución humana y de las primeras sociedades complejas. La capacidad de generar conocimiento científico de impacto internacional forma parte del compromiso de HM Hospitales con una investigación conectada con la sociedad y orientada a ampliar los límites del conocimiento biomédico y antropológico".

La Galería del Sílex, una cavidad de más de 500 metros de longitud descubierta en 1972 y sellada desde finales de la Edad del Bronce, ha permanecido prácticamente intacta durante milenios. En su interior se conservan no solo restos humanos, sino también abundantes materiales arqueológicos, como cerámicas, restos de fauna y más de 50 paneles de arte rupestre, lo que la convierte en uno de los enclaves más singulares de Atapuerca.

Este descubrimiento, en el que han participado el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos y la Universidad de León, no solo amplía el conocimiento sobre las prácticas funerarias del Calcolítico, sino que también aporta una nueva perspectiva sobre el valor social y simbólico de la infancia en estas comunidades prehistóricas, evidenciando el cuidado y la relevancia que se otorgaba a los individuos más jóvenes.